Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что находиться на улицах крайне опасно, и призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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В результате вражеских обстрелов погиб мужчина

Синегубов рассказал, что в результате вражеских обстрелов получил ранение 11-летний ребенок в Лозовском районе, а на Балаклейщине 1 человек погиб.

По информации "Суспільне. Новини", погибший – житель села Залиман, которое находится между временно оккупированными Балаклией и Изюмом. Сейчас под Изюмом ведутся тяжелые бои. В свою очередь, пострадавший 11-летний мальчик находится в состоянии средней тяжести.

Сегодня под ударом оказался Киевский район. Из-за российских обстрелов там произошло несколько пожаров. Загорелись жилые дома, хозяйственные постройки и частные автомобили. Все возгорания оперативно ликвидировали пожарные,

– добавил глава ОВА.

Он отметил, что ожесточенные бои на территории Харьковской области продолжаются. Враг пытается идти в наступление и обстреливает из артиллерии позиции украинских защитников. Под обстрелами находится и мирное население. Там, где это разрешает ситуация, областные власти проводят организованную эвакуацию.

"У бойцов Вооруженных Сил Украины немало боевых достижений, о которых подробнее обязательно расскажем впоследствии", – отметил Синегубов.

Он также сообщил, что 4 мая область получила эвакуационные автомобили, которые будут транспортировать пациентов в медучреждения, а также реанимобиль для областной больницы. Синегубов подытожил, что он благодарен международным партнерам, организациям и волонтерам за постоянную поддержку

Важно! В Харькове сменили время комендантского часа. Со 2 мая она будет ежедневно начинаться в 21:00 и будет продолжаться до 6:00. В это время запрещено передвигаться по городу пешком или транспортом. Власти города рекомендуют в это время находиться в укрытиях и не покидать дома.

Смотрите обращение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова:

Кратко о ситуации на Харьковщине

Только за 2 мая российские оккупанты нанесли по Харькову 2 удара с реактивных систем залпового огня и произвели один артиллерийский обстрел. В результате этих атак повредились гражданские объекты на Северной Салтовке. Ранения получили 2 человека.

Также захватчики обстреливали Золочев, Барвенково, Дергачи и Чугуев. В Чугуевском районе в результате обстрелов пострадал один человек.

За день до этого в результате 5 артиллерийских обстрелов Харькова погибли три человека, еще 8 мирных жителей города получили ранения.

Накануне, 29 апреля, украинские защитники освободили от оккупантов поселок Русская Лозовая. Именно оттуда захватчики производили артиллерийский обстрел города.

Бои в поселке продолжались еще несколько дней. Только 2 мая украинским военным удалось закрепиться там.

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