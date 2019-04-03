Адвоката семьи Гандзюк лишили права голоса: о "странных вещах" вокруг суда над Мангером

Адвоката семьи Екатерины Гандзюк – Евгению Закревскую – удалили из процесса об избрании меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. Последнего подозревают в причастности к организации заказного убийства Гандзюк.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook подруга Екатерины Гандзюк Марина Хромых.

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По ее словам, отстранение адвоката похоже на спланированную схему:

– Владиславу Мангеру вручили подозрение.

– Сразу после этого начали происходить "странные вещи": ​​у кого-то из причастных к судебному процессу ломались замки, к кому-то неизвестные залезали домой, за кем-то следили.

– Следили и за адвокатом Евгенией Закревской, причем с автомобиля с херсонскими номерами.

– Закревская подала соответствующее заявление в СБУ.

– И тут адвокаты Мангера предложили удалить Закревскую из судебного процесса, потому что "она теперь – потерпевшая".

– Суд удовлетворил это предложение.

Иными словами, Закревская отныне "лишена голоса в процессе" и выступать на суде могут только прокуроры – "те же, которыми руководит генпрокурор без юридического образования".

Коротко об убийстве Гандзюк и вероятной причастности к нему Мангера

31 июля в Херсоне Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела. 22 августа правоохранители сообщили, что задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти – полиорганная недостаточность и химические ожоги 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

Активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловского был задержан.

3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив этого преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей. 4 декабря 2018 года правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. Вероятно, Левин скрывается в Доминикане. Он объявлен в розыск.

Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным.

11 февраля руководителю Херсонского облсовета Мангеру объявили подозрение в заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд избрал ему меру пресечения: арест на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен. В тот же день за Мангера залог внесли. 18 февраля Мангер уже вышел на работу.