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      Адвоката семьи Гандзюк лишили права голоса: о "странных вещах" вокруг суда над Мангером

      19 Читати новину українською
      Владислав Мангер
      Владислав Мангер / mnyug.com

      Адвоката семьи Екатерины Гандзюк – Евгению Закревскую – удалили из процесса об избрании меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. Последнего подозревают в причастности к организации заказного убийства Гандзюк.

      Об этом сообщила на своей странице в Facebook подруга Екатерины Гандзюк Марина Хромых.

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      По ее словам, отстранение адвоката похоже на спланированную схему:

      – Владиславу Мангеру вручили подозрение.
      – Сразу после этого начали происходить "странные вещи": ​​у кого-то из причастных к судебному процессу ломались замки, к кому-то неизвестные залезали домой, за кем-то следили.
      – Следили и за адвокатом Евгенией Закревской, причем с автомобиля с херсонскими номерами.
      – Закревская подала соответствующее заявление в СБУ.
      – И тут адвокаты Мангера предложили удалить Закревскую из судебного процесса, потому что "она теперь – потерпевшая".
      – Суд удовлетворил это предложение.

      Иными словами, Закревская отныне "лишена голоса в процессе" и выступать на суде могут только прокуроры – "те же, которыми руководит генпрокурор без юридического образования".

      Коротко об убийстве Гандзюк и вероятной причастности к нему Мангера

      31 июля в Херсоне Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела. 22 августа правоохранители сообщили, что задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.

      4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти – полиорганная недостаточность и химические ожоги 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

      Активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловского был задержан.

      3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив этого преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей. 4 декабря 2018 года правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. Вероятно, Левин скрывается в Доминикане. Он объявлен в розыск.

      Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным.

      11 февраля руководителю Херсонского облсовета Мангеру объявили подозрение в заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд избрал ему меру пресечения: арест на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен. В тот же день за Мангера залог внесли. 18 февраля Мангер уже вышел на работу.

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      Теги: Новости Украины Владислав Мангер Дело Екатерины Гандзюк Новости Херсона Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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