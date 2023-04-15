5-летняя Варвара из Мариуполя передала письмо Алине Михайловой письмо и подарок для Хьюго. Девочка поблагодарила боевого медика за службу и попросила себя беречь.
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Дети решили поддержать Алину после потери любимого
Алина Михайлова регулярно посещает Аскольдову могилу, где похоронен Да Винчи. В последний раз она встретила там детей, решивших ее поддержать. По словам Михайловой, они ее обнимали. А девочка Варвара из Мариуполя передала ей свое письмо и игрушку для ее собачки Хью.
Детки, которые сегодня меня занимали на Аскольдовой могиле и их слова – в самое сердечко,
– написала Алина.
Письмо от Варвары Алине Михайловой и подарок для Хьюго / фото с твиттера
Что нужно знать об Алине Михайловой
- Парамедик Алина Михайлова на военной службе с 2016 года. Также она депутат Киевсовета от "Голоса", поэтому объединяет военную службу и политику. Она вошла в список выдающихся украинцев к 30 годам, приближающим нашу победу.
- Кроме того, Алина боец и спасает жизнь наших воинов, она занимается адвокацией важных для Киева и Украины вопросов. В частности, она выступила против градостроительной "реформы", отстаивала декоммунизацию и переименование улиц Киева, а еще писала о необходимости сохранить Лысую гору, когда продолжались дискуссии о расположении военного мемориального кладбища.
- Именно на фронте она познакомилась со своим парнем Дмитрием "Да Винчи" Коцюбайлом – первым добровольцем, получившим звание Героя Украины. К сожалению, он погиб в бою 7 марта 2023 года.