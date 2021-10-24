Это случилось потому, что 6 человек протестовали против переработок и проблем с зарплатой. Именно поэтому некоторые люди покинули съемочную площадку и вместо них вызвали замену.

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Предварительно известно, что инцидент произошел на фоне хаоса на съемочной площадке.

Мастер реквизита, который заведовал оружием, которое убило оператора в фильме Алека Болдуина "Ржавчина", был приведен на фоне протеста,

– говорится в сообщении.

То есть он заменял постоянного реквизитора, который, протестуя, покинул съемки. Имя нового реквизитора, работавшего в тот день, – не разглашают.

Однако именно его обвинила в трагедии неназванная помощница режиссера со сценарием. Она рассказала об этом спасателям по номеру 911. Женщина пояснила, что именно этот неназванный мастер реквизита, якобы должно нести ответственность за преступление.

Этот подонок кричал на меня за обедом из-за замены. Вы видели, как он кричал на меня за столом? Он должен был проверить оружие. Он несет ответственность за это,

– заявила женщина.

Кроме того, другое неназванное лицо также объяснила, что Хатчинс также выступала за более безопасные условия труда. Именно поэтому в своем Инстаграме она опубликовала фото и выразила солидарность с протестующими коллегами по съемкам.

Хатчинс была солидарна с людьми, протестовавшими против плохих условий труда / Скриншот из инстаграма Галины Хатчинс

Кратко об убийстве Галины Хатчинс