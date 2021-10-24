Це трапилось тому, що 6 людей протестували проти перепрацювань та проблем із зарплатою. Саме тому деякі люди покинули знімальний майданчик й замість них викликали заміну.

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Попередньо відомо, що інцидент трапився на тлі хаосу на знімальному майданчику.

Майстер реквізиту, який поводився зі зброєю, яка вбила оператора у фільмі Алека Болдуіна "Іржа", був приведений на тлі протесту,

– мовиться у повідомленні.

Тобто він замінював постійного реквізитора, який, протестуючи, покинув зйомки. Ім'я нового реквізитора, який працював у той день, – не розголошують.

Проте саме його звинуватила у трагедії неназвана помічниця режисера зі сценарієм. Вона розповіла про це рятувальникам за номером 911. Жінка пояснила, що саме цей неназваний майстер реквізиту, нібито має нести відповідальність за злочин.

Цей покидьок кричав на мене за обідом через заміни. Ви бачили, як він кричав на мене за столом? Він мав перевірити зброю. Він несе відповідальність за це,

– заявила жінка.

Окрім того, інша неназвана особа також пояснила, що Гатчінс також виступала за більш безпечні умови праці. Саме тому в своєму інстаграмі вона опублікувала фото та висловила солідарність з протестуючими колегами по зйомках.



Гатчінс була солідарна з людьми, які протестували проти поганих умов праці / Скриншот з інстаграму Галини Гатчінс

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