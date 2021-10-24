Именно эти люди, по версии полиции, находятся в центре расследования обстоятельств рокового инцидента. Об этом говорится в отчете полиции.

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Правоохранители заявили, что сейчас в центре расследования находятся:

Анна Гутьеррес-Рид – оружейная эксперт, которая была ответственна за оружие на съемочной площадке;

Дэйв Холлс – ассистент режиссера, который передал оружие актеру Алеку Болдуину (именно последний случайно совершил роковой для украинки выстрел – 24 канал).

Анна Гутьеррес-Рид подготовила оружие к съемкам, а Дэйв Холлс передал его Болдуину, заверив в том, что оно не заряжено боевыми патронами,

– сообщают американские СМИ, согласно предварительному отчету полиции.

Кроме того, в отчете полиции говорится, что Голлс "не знал о том, что оружие было заряжено боевыми патронами".

Люди на площадке были недовольны условиями работы, – СМИ

Издание Los Angeles Times написало, что за несколько часов до трагического инцидента на съемочной площадке царило напряжение. Оно было обусловлено тем, что 6 членов съемочной группы жаловались на условия труда.

Сообщают, что, мол, они требовали лучших условий работы. Известно, что среди возмущенных, по неподтвержденным данным СМИ, была и Галина Хатчинс. Однако пока официальной информации на этот счет нет.

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