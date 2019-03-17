Арестовали главного подозреваемого в теракте в Новой Зеландии

28-летнего Брентона Таррант, главного подозреваемого в массовом стрельбе в двух мечетях в Крайстчерче, арестовали до 5 апреля.

Издание AFP отмечает, что задержанного Тарранта доставили в зал в наручниках и белом тюремном халате в сопровождении двух вооруженных охранников. Судья зачитал ему обвинение в убийстве. При этом главный подозреваемый в массовом стрельбе не просил о возможности выхода из тюрьмы под залог и был арестован до 5 апреля.

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После того, как арестованного Таррант вывели из зала, судья отметил, что в дальнейшем его могут предъявить и другие обвинения

Другой человек, которого арестовали в пятницу, появится в суде в понедельник по обвинению, которое касается нападений, он, по предварительным данным, не участвовал в расстрелах,

– заявил комиссар полиции Майк Буш.

По данным полиции, число погибших в результате стрельбы возросла до 50 человек.

Местные СМИ отмечают, что Таррант работал личным тренером. Менеджер тренажерного зала, в котором он работал, заявил, что тот начал ездить за границу в 2011 году. В сети есть фото, которое показывает Таррант в Пакистане в 2018 году.

В полиции заявили, что жертвами стрельбы стали иммигранты из Турции, Индонезии, Иордании, Саудовской Аравии и Малайзии.

Что известно о терактах в мечетях Новой Зеландии?15 марта в 2 мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид города Крайстчерч неизвестные устроили стрельбу. После дневной молитвы в мечети зашли вооруженные люди и начали стрелять. В это время в мечетях оставалось 200 и 300 человек. Премьер-Министерка страны Джасинда Ардерн назвала расстрел одним из "самых темных дней Новой Зеландии".