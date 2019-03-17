Заарештували головного підозрюваного у теракті в Новій Зеландії

28-річного Брентона Тарранта, головного підозрюваного у масовій стрілянині в двох мечетях в Крайстчерчі, заарештували до 5 квітня.

Видання AFP зазначає, що затриманого Тарранта доправили до судової зали в наручниках і білому тюремному халаті у супроводі двох озброєних охоронців. Суддя зачитав йому звинувачення у вбивстві. При цьому головний підозрюваний у масовій стрілянині не просив про можливість виходу з в'язниці під заставу і був заарештований до 5 квітня.

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Після того, як заарештованого Тарранта вивели із судової зали, суддя наголосив на тому, що в подальшому його можуть пред'явити й інші звинувачення

Інший чоловік, якого заарештували в п'ятницю, з'явиться в суді в понеділок за звинуваченням, яке стосується нападів, він, за попередніми даними, він не брав участі в розстрілах,

– заявив комісар поліції Майк Буш.

За даними поліції, число загиблих внаслідок стрілянини зросла до 50.

Місцеві ЗМІ зазначають, що Таррант працював особистим тренером. Менеджер тренажерного залу, в якому він працював, заявив, що той почав їздити за кордон у 2011 році. У мережі є фото, яке показує Таррант в Пакистані в 2018 році.

У поліції заявили, що жертвами стрілянини стали іммігранти з Туреччини, Індонезії, Йорданії, Саудівської Аравії і Малайзії.

Що відомо про теракти у мечетях Нової Зеландії?15 березня у 2 мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид міста Крайстчерч невідомі влаштували стрілянину. Після денної молитви до мечетей зайшли озброєні люди та почали стріляти. В цей час у мечетях залишалось 200 і 300 людей. Прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн назвала розстріл одним з "найтемніших днів Нової Зеландії".