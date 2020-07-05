Подозреваемый в убийстве Шеремета Андрей Антоненко обвинил Арсена Авакова в фальсификации дела против него. По мнению Антоненко, глава МВД применяет такие же методы, что и российские прихвостни.

Антоненко вспомнил, что журналисты "Следствие.Инфо" поймали на горячем следователей за фальсификацией дела. Об этом Антоненко заявил в интервью изданию "Тиждень".

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По информации журналистов, следователи полиции, которые расследуют убийство журналиста Павла Шеремета, изменили маршрут мужчины и женщины, которые подкладывали взрывчатку под авто погибшего. Все ради того, чтобы версия следствия выглядела убедительной. В Нацполиции эти утверждения отрицают.

Антоненко также отметил, что, по версии следствия, люди с видео ночью вернулись к дому недалеко от места преступления, в котором он якобы проживал.

Но это откровенная ложь, потому что с 2007 года я с семьей проживаю совсем по другому адресу. И геолокация моего телефона на то время подтверждает, что я был дома с семьей по месту жительства. До часу ночи я общался в фейсбуке. А потом спал, как все нормальные люди,

– пояснил Антоненко.

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Он вспомнил о деле нацгвардейца Виталия Маркива, сравнив ее с делом об убийстве Павла Шеремета. Как отметил Антоненко, общим по этим делам является фальсификация.

Маркива осудили по сфальсифицированному делу и обвинили в убийстве журналиста в АТО (вот такое совпадение). И Аваков на всю страну заявляет, что дело сфабриковали российские прихвостни, а потому они с президентом делают все возможное для освобождения Маркива. И это правильно, потому что невинного человека надо освободить,

– подчеркнул Антоненко.

В заключение он подчеркнул, что Аваков фабрикует и фальсифицирует дело об убийстве Шеремета и применяет те же методы российских прихвостней.

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