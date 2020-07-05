У Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которые подозреваются в убийстве известного журналиста Павла Шеремета, проблемы со здоровьем.

Отметим, что подозреваемые находятся в СИЗО уже более 200 дней. Поэтому, у них появились сбои ритма сердца и проблемы с давлением и сосудами. Об этом сообщил гражданский муж Кузьменко Петр Киян, передает "Громадське радіо".

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На состояние здоровья подозреваемых могли повлиять условия СИЗО. Ведь летом в камере держится высокая температура.

Из-за того, что очень высокая температура в камере – она не проветривается, окна не открываются – начинаются сбои ритма сердца, проблемы с давлением, с суставами и оно с каждым днем накапливается и ухудшается. 206 дней в темной камере – это очень много,

– отметил Петр Киян.

Вместе с тем адвокат подозреваемого Андрея Антоненко Станислав Кулик рассказал, что его подзащитному не оказывают медпомощь уже неделю. По информации Кулика, у Антоненко проблемы с сосудами и венами.

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