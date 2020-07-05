"Сбои ритма сердца": у подозреваемых в убийстве Шеремета проблемы со здоровьем в СИЗО
У Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которые подозреваются в убийстве известного журналиста Павла Шеремета, проблемы со здоровьем.
Отметим, что подозреваемые находятся в СИЗО уже более 200 дней. Поэтому, у них появились сбои ритма сердца и проблемы с давлением и сосудами. Об этом сообщил гражданский муж Кузьменко Петр Киян, передает "Громадське радіо".
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На состояние здоровья подозреваемых могли повлиять условия СИЗО. Ведь летом в камере держится высокая температура.
Из-за того, что очень высокая температура в камере – она не проветривается, окна не открываются – начинаются сбои ритма сердца, проблемы с давлением, с суставами и оно с каждым днем накапливается и ухудшается. 206 дней в темной камере – это очень много,
– отметил Петр Киян.
Вместе с тем адвокат подозреваемого Андрея Антоненко Станислав Кулик рассказал, что его подзащитному не оказывают медпомощь уже неделю. По информации Кулика, у Антоненко проблемы с сосудами и венами.
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На каком этапе дело об убийстве Павла Шеремета
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.
- В мае следствие сменило мотив на такой: неустановленные лица, действуя по личным мотивам, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста.
- И эти неустановленные люди "привлекли" Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко. О деньгах в квалификации убийства данных нет.
- Досудебное расследование в деле об убийстве Павла Шеремета завершилось месяц назад. Материалы готовы к передаче в суд. Однако сейчас с документами знакомятся защитники подозреваемых. После завершения досудебного расследования материалы передали на рассмотрение адвокатам.