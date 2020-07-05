Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко, яких підозрюють у вбивстві відомого журналіста Павла Шеремета, мають проблеми зі здоров'ям.

Зауважимо, що підозрювані перебувають у СІЗО вже понад 200 днів. Тож, у них з'явилися збої ритму серця та проблеми із тиском і судинами. Про це повідомив цивільний чоловік Кузьменко Петро Киян, передає "Громадське радіо".

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На стан здоров'я підозрюваних могли вплинути умови СІЗО. Адже влітку у камері тримається висока температура.

Через те, що дуже висока температура в камері – вона не провітрюється, вікна не відкриваються – починаються збої ритму серця, проблеми із тиском, з суглобами й воно з кожним днем накопичується і погіршується. 206 днів у темній камері – це дуже багато,

– наголосив Петро Киян.

Водночас адвокат підозрюваного Андрія Антоненка Станіслав Кулик розповів, що його підзахисному не надають меддопомогу вже тиждень. За інформацією Кулика, Антоненко має проблеми зі судинами та венами.

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