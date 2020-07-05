"Збої ритму серця": підозрювані у вбивстві Шеремета мають проблеми зі здоров'ям у СІЗО
Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко, яких підозрюють у вбивстві відомого журналіста Павла Шеремета, мають проблеми зі здоров'ям.
Зауважимо, що підозрювані перебувають у СІЗО вже понад 200 днів. Тож, у них з'явилися збої ритму серця та проблеми із тиском і судинами. Про це повідомив цивільний чоловік Кузьменко Петро Киян, передає "Громадське радіо".
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На стан здоров'я підозрюваних могли вплинути умови СІЗО. Адже влітку у камері тримається висока температура.
Через те, що дуже висока температура в камері – вона не провітрюється, вікна не відкриваються – починаються збої ритму серця, проблеми із тиском, з суглобами й воно з кожним днем накопичується і погіршується. 206 днів у темній камері – це дуже багато,
– наголосив Петро Киян.
Водночас адвокат підозрюваного Андрія Антоненка Станіслав Кулик розповів, що його підзахисному не надають меддопомогу вже тиждень. За інформацією Кулика, Антоненко має проблеми зі судинами та венами.
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На якому етапі справа про вбивство Павла Шеремета
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину.
- У травні слідство змінило мотив на такий: невстановлені особи, діючи з особистих мотивів, вирішили створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту.
- І ці невстановлені люди "залучили" Андрія Антоненка, Яну Дугарь і Юлію Кузьменко. Про гроші у кваліфікації вбивства даних немає.
- Досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершилось місяць тому. Матеріали готові до передачі в суд. Проте наразі з документами ознайомлюються захисники підозрюваних. Після завершення досудового розслідування, матеріали передали на розгляд адвокатам.