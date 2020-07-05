Підозрюваний у вбивстві Шеремета Андрій Антоненко звинувавтив Арсена Авакова у фальсифікації справи проти нього. На думку Антоненка, очільник МВС застосовує такі ж методи, що і російські посіпаки.

Антоненко згадав, що журналісти "Слідство.Інфо" впіймали на гарячому слідчих за фальсифікацією справи. Про це Антоненко заявив в інтерв'ю виданню "Тиждень".

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За інформацією журналістів, слідчі поліції, які розслідують вбивство журналіста Павла Шеремета, змінили маршрут чоловіка та жінки, які підкладали вибухівку під авто загиблого. Усе задля того, щоб версія слідства виглядала переконливою. У Нацполіції ці твердження заперечують.

Антоненко також наголосив, що, за версією слідства, люди з відео вночі повернулися до житла неподалік місця злочину, у якому він нібито проживав.

Але це також відверта брехня, бо з 2007 року я з сім’єю мешкаю за зовсім іншою адресою. І геолокація мого телефона на той час підтверджує, що я був удома з родиною за місцем проживання. До першої ночі я спілкувався у фейсбуці. А потім спав, як усі нормальні люди,

– пояснив Антоненко.

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Він згадав про справу нацгвардійця Віталія Марківа, порівнявши її зі справою про вбивство Павла Шеремета. Як зазначив Антоненко, спільним у цих справах є фальсифікація.

Марківа засудили за сфальсифікованою справою і звинуватили в убивстві журналіста в АТО (ось такий збіг). І Аваков на всю країну заявляє, що справу сфабрикували російські посіпаки, а тому вони з президентом роблять усе можливе для звільнення Марківа. І це правильно, бо невинну людину треба звільнити,

– підкреслив Антоненко.

Насамкінець він наголосив, що Аваков фабрикує й фальсифікує справу про вбивство Шеремета та застосовує ті самі методи російських посіпак.

Більше про справу нацгвардійця Марківа – читайте за посиланням.