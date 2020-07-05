Підозрюваний у вбивстві Павла Шеремета Андрій Антоненко привів у СІЗО вже понад 200 діб. Він повідомив, за цей час не зіштовхувався з фізичним насиллям, однак психологічний був.

Антоненко навів декілька прикладів психологічного тиску, серед них були й заборони голитися та стригти волосся. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Тиждень".

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Підозрюваний у вбивстві Павла Шеремета додав, що йому не надавали та не надають медичної допомоги.

Мені забороняли теплі речі. Забороняли стригтися. Голитися. Не надавали медичної допомоги, коли боліли зуби (зараз, до речі, також не надають). Не дозволяли побачень. Підсаджували різних людей,

– зазначив Антоненко.

Він згадав про випадок, коли до нього у камеру підсаджували чоловіка з літературою про нацистів, а інший сусід розповідав, як у нього знайшли гранати. Антоненко схарактеризував ці випадки лаконічно: "у в'язниці збігів не буває".

Що інкримінують Антоненку:

Раніше слідство називало його організатором цього злочину.

Втім, тепер Антоненка вважають виконавцем злочину за попередньою змовою.

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