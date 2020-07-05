Запрещали стричься и бриться – Антоненко о психологическом давлении в СИЗО
Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко провел в СИЗО уже более 200 суток. Он сообщил, за это время не сталкивался с физическим насилием, однако психологическое было.
Антоненко привел несколько примеров психологического давления, среди них были и запреты бриться и стричь волосы. Об этом он сказал в интервью изданию "Тиждень".
Важно "Сбои ритма сердца": у подозреваемых в убийстве Шеремета проблемы со здоровьем в СИЗО
Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета добавил, что ему не оказывали и не оказывают медицинской помощи.
Мне запрещали теплые вещи. Запрещали стричься. Бриться. Не оказывали медицинской помощи, когда болели зубы (сейчас, кстати, также не предоставляют). Не позволяли свиданий. Подсаживали разных людей,
– отметил Антоненко.
Он вспомнил случай, когда к нему в камеру подсаживали мужчину с литературой о нацистах, а другой сосед рассказывал, как у него нашли гранаты. Антоненко охарактеризовал эти случаи лаконично: "В тюрьме совпадений не бывает".
Что инкриминируют Антоненко:
- Ранее следствие называло его организатором этого преступления.
- Впрочем, теперь Антоненко считают исполнителем преступления по предварительному сговору.
Актуально Антоненко заявил, что на него в СИЗО оказывали давление
На каком этапе дело об убийстве Павла Шеремета
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.
- В мае следствие сменило мотив на такой: неустановленные лица, действуя по личным мотивам, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста.
- И эти неустановленные люди "привлекли" Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко. О деньгах в квалификации убийства данных нет.
- Досудебное расследование в деле об убийстве Павла Шеремета завершилось месяц назад. Материалы готовы к передаче в суд. Однако сейчас с документами знакомятся защитники подозреваемых. После завершения досудебного расследования материалы передали на рассмотрение адвокатам.