Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко провел в СИЗО уже более 200 суток. Он сообщил, за это время не сталкивался с физическим насилием, однако психологическое было.

Антоненко привел несколько примеров психологического давления, среди них были и запреты бриться и стричь волосы. Об этом он сказал в интервью изданию "Тиждень".

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Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета добавил, что ему не оказывали и не оказывают медицинской помощи.

Мне запрещали теплые вещи. Запрещали стричься. Бриться. Не оказывали медицинской помощи, когда болели зубы (сейчас, кстати, также не предоставляют). Не позволяли свиданий. Подсаживали разных людей,

– отметил Антоненко.

Он вспомнил случай, когда к нему в камеру подсаживали мужчину с литературой о нацистах, а другой сосед рассказывал, как у него нашли гранаты. Антоненко охарактеризовал эти случаи лаконично: "В тюрьме совпадений не бывает".

Что инкриминируют Антоненко:

Ранее следствие называло его организатором этого преступления.

Впрочем, теперь Антоненко считают исполнителем преступления по предварительному сговору.

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