Громкий скандал произошел около трех часов ночи на пешеходной дорожке возле клуба "Maxine's Gentleman's Club". В это время чиновник покидала празднование 50-летия с друзьями.

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Сенаторша не подбирала слов

Из-за чего возникла ссора – неизвестно, однако во время нее сенаторша Лидия Торп позволила себе ряд возмутительных оскорблений. Так, один из мужчин назвал сенаторшу "расистским псом", на что она кричала мужчине из толпы, что у него "маленький пенис".

Женщина, сопровождавшая сенаторшу, пыталась оттянуть ее от клуба, однако она продолжала бросаться бранью у мужчин. Более того, она достала свой мобильный телефон и начала записывать мужчин, которые оставались возле стриптиз-клуба.

Все, что я должна сказать черным братьям и всем, что мы боремся. Любой черный мужчина, стоящий с этой гр**баной белой маленькой пи*дой, вас всех тоже могут на*бать,

– кричала она.

Один из мужчин за кадром поинтересовался, как такие, как Лидия Торп, попадают в парламент. Однако сенаторша, объявившая себя фактическим лидером движения за суверенитет темнокожих в Австралии, ответила еще одним словесным нападением: "Нас репрессировали всю нашу его жизнь в этой стране, а вы позволили этой собачке говорить".

Отметим, что генеральный менеджер "Maxine's Gentleman's Club" Дэвид Росс сказал СМИ, что поведение сенаторши было неприемлемым. Свое заведение он позиционирует как таковое, где поддерживается гармония между посетителями любого пола, любого этнического и религиозного происхождения. Поэтому ей запретили посещать это заведение пожизненно.

Более того, по словам охранника заведения, в клубе в течение ночи Лидия Троп "немного поссорилась" и с другими людьми. Однако она не была пьяной, поэтому ее не просили оставить "Maxine's Gentleman's Club".

Лидия Троп поссорилась с мужчинами возле стриптиз-клуба: видео 18+ (нецензурная лексика)

Лидия Торп прокомментировала скандальное видео

Уже вечером того же дня Лидия Торп сделала заявление по поводу конфликта вблизи "Maxine's Gentleman's Club". Она заявила 7News, что ее спровоцировали именно мужчины, и что она вроде бы не сделала ничего плохого. Также женщина выразила сожаление тем, что ее пытаются унизить.

Это грустно, что люди используют все, что могут, чтобы затянуть меня вниз, когда мы пытаемся обсудить важные вопросы в этой стране,

– заявила она.

Стоит отметить, что начало конфликта в объектив камеры не попало. Так что неизвестно, что именно вызвало столь бурную агрессию должностного лица.

Это не первый конфликт с Лидией Торп. Так, в прошлом месяце полиция повалила ее на землю после того, как она попыталась вмешаться в протест. Он был организован антитрансгендерной активисткой Келли-Джей Кин у здания парламента в Канберре.