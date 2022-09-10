Спасая малышку от обстрелов, одесситка Елена отправила ее к бабушке, которая живет в Германии к бабушке. Условием разрешения выезда было возвращение ребенка через 3 месяца, но этого не произошло.

Россия принудительно депортировала на свою территорию более 2,5 миллиона украинцев, – Украина в ООН

Бабушка прятала ребенка от матери

Бабушка не только не отдавала ребенка, а начала его прятать от матери. Оставшаяся в Украине Елена могла навсегда потерять дочь, но услышала от знакомых, что могут помочь в Министерстве Реинтеграции.

Команда министерства подключилась к процессу сразу после обращения Елены. Ребенка нужно было вернуть матери. Пришлось провести непростую работу, привлекая коллег из МИД и других структур,

– говорится в сообщении ведомства.

Сейчас Виктория уже с мамой в своей счастливой семье.

Минреинтеграции поблагодарило за помощь директора Департамента консульской службы МИД Романа Горяйнову, а также Генеральное консульство Украины в Мюнхене, в частности Елену Тертическую.

Что делать, если попали в похожую ситуацию

Если вы попали в похожую ситуацию, звоните по телефону на горячую линию Министерство Реинтеграции по номерам: 15-48, (096) 078-84-33 или обращайтесь в консульство Украины в том государстве, где находится.

Напомним, что с начала полномасштабной войны россия депортировала из Украины 7 тысяч украинских детей . Пока Украина сумела вернуть только 51 несовершеннолетнего.