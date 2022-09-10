Рятуючи малу від обстрілів, одеситка Олена відправила її до бабусі, яка живе у Німеччини до бабусі. Умовою дозволу виїзду було повернення дитини через 3 місяці, але цього не сталося.

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Бабуся ховала дитину від матері

Бабуся не лише не віддавала дитину, а почала її ховати від матері. Олена, яка залишилася в Україні, могла назавжди втратити доньку, але почула від знайомих, що можуть допомогти в Міністерстві Реінтеграції.

Команда міністерства підключилася до процесу відразу після звернення Олени. Дитину необхідно було повернути матері. Довелося провести непросту роботу, залучивши колег із МЗС та інших структур,

– мовиться в повідомленні відомства.

Зараз Вікторія вже з мамою, у своїй щасливій сім'ї.

Мінреінтеграції подякувало за допомогу директору Департаменту консульської служби МЗС Роману Горяйнову, а також Генеральному консульству України в Мюнхені, зокрема Олені Тертичній.

Що робити, якщо потрапили у схожу ситуацію

Якщо ви потрапили у схожу ситуацію, телефонуйте на гарячу лінію Міністерство Реінтеграції за номерами: 15-48, (096) 078-84-33 або звертайтеся до консульства України в тій державі, де перебуваєте.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни росія депортувала з України 7 тисяч українських дітей. Наразі Україна зуміла повернути лише 51 неповнолітнього.