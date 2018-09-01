Балух очень плохо себя чувствует и его хотят снова отправить в карцер

Стало известно об ухудшении состояния украинского политзаключенного Владимира Балуха, который в заключении в оккупированном Россией Крыму голодает уже 167 дней.

О плохом самочувствии крымского активиста в своем Facebook сообщил один из лидеров крымских татар, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

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"Мне ночью сообщили, что Владимир Балух очень плохо себя чувствует. Также сказали, что его хотят отправить на яму (карцер – ред.)", – написал Чийгоз.

Ранее правозащитники сообщили, что за время голодовки Владимир Балух похудел больше чем на 30 килограммов.

5 июля незаконный "Раздольненский районный суд" оккупированного Крыма признал украинского политзаключенного Владимира Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания. Так, Балуха приговорили к 5 годам заключения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

В чем обвинили Владимира Балуха?8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова, Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.



Оккупационная власть Крыма обвинила Балуха в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.