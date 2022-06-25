Информацию о том, как бесплатно получить лекарство, когда вы находитесь не в своем городе, рассказала в эфире национального телемарафона глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусар.
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Как получить бесплатное лекарство, если вы переехали в другой город из-за войны
Если вы находитесь на связи с семейным врачом, то он может выписать вам рецепт на бесплатное лекарство.
Многие переселенцы приходят в центры первичной медико-санитарной помощи и все наши семейные больницы тоже могут выписать такой рецепт, даже без декларации,
– рассказала Гусар.
В случае, если вы не знаете, в какой именно аптеке можете воспользоваться рецептом, к какому врачу обратиться, звоните по телефону на горячую линию НСЗУ по номеру – 1677. Гусар заверила, что операторы подскажут, в какую аптечную сеть завозили необходимый препарат в течение последних 3 дней .
Лекарства на прифронтовых территориях
В населенных пунктах, возле которых проходят бои, создали специальные хабы. Туда доставляют и постоянно обновляют запасы медикаментов. В отдельных регионах лекарства могут выдаваться бесплатно и без программы "Доступные лекарства". Ведь препараты были закуплены централизованно или получены в качестве гуманитарной помощи. По словам Гусара, в каждом регионе есть список с расположением таких хабов.
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Кстати, США помогают Украине не только оружием . Недавно Министерство здравоохранения сообщило, что Штаты предоставили нашей стране 16,5 тонны препаратов для онкобольных. По состоянию на 18 июня лекарства получили медучреждения в Днепропетровской, Житомирской, Волынской, Тернопольской и Черкасской областях. В ближайшие дни их должны были отправить в остальные области.
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