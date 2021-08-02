Безлер является гражданином России, который воевал за боевиков на востоке Украины. Себя он называл членом армии "ДНР".

К теме Пророссийскому боевику объявили подозрение в пытках военных, взятых в плен под Иловайском

Детали досудебного расследования

В июне 2014 года боевик был причастен к похищению, пыткам и убийству проукраинского предпринимателя в Горловке.

А в июле 2014 году пытал украинского добровольца Алексея Кудрявцева, который проходил службу в батальоне патрульной службы милиции особого назначения “Артемовск”.

Безлер и его сторонники устроили допрос украинцу, а видео на следующий день выложили в интернет. В конце видео боевик пригрозил, что будет уничтожать и дальше украинских военных, как сделал это с Кудрявцевым.

Следствие установило, что милиционера жестоко пытали, после чего расстреляли.

Что грозит боевику

За организацию и совершение жестокого обращения с гражданским населением и умышленное убийство боевику грозит пожизненное заключение.

Что известно о погибшем милиционере

Источник: "Книга памяти жертв войны"