Безлер является гражданином России, который воевал за боевиков на востоке Украины. Себя он называл членом армии "ДНР".
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Детали досудебного расследования
В июне 2014 года боевик был причастен к похищению, пыткам и убийству проукраинского предпринимателя в Горловке.
А в июле 2014 году пытал украинского добровольца Алексея Кудрявцева, который проходил службу в батальоне патрульной службы милиции особого назначения “Артемовск”.
Безлер и его сторонники устроили допрос украинцу, а видео на следующий день выложили в интернет. В конце видео боевик пригрозил, что будет уничтожать и дальше украинских военных, как сделал это с Кудрявцевым.
Следствие установило, что милиционера жестоко пытали, после чего расстреляли.
Что грозит боевику
За организацию и совершение жестокого обращения с гражданским населением и умышленное убийство боевику грозит пожизненное заключение.
Что известно о погибшем милиционере
Источник: "Книга памяти жертв войны"
- Кудрявцев Алексей Николаевич – участник русско-украинской войны. Доброволец. Рядовой милиции МВД Украины.
- Родился 8 апреля 1984 года в селе Урзуф Донецкой области.
- После службы в армии учился в Мариуполе в филиале Одесской морской академии, где получил профессию механика.
- В мае 2014 года ушел добровольцем на фронт.
- 14 июля похищен боевиками. После допросов и пыток расстрелян.
- У Алексея остались жена и двое сыновей.