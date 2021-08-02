Безлєр є громадянином Росії, який воював за бойовиків на сході України. Себе він називав членом армії "ДНР".
До теми Проросійському бойовику оголосили підозру в катуванні військових, взятих у полон під Іловайськом
Деталі досудового розслідування
У червні 2014 року бойовик був причетним до викрадення, катування і вбивства проукраїнського підприємця у Горлівці.
А в липні 2014 році катував українського добровольця Олексія Кудрявцева, який проходив службу у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення “Артемівськ”.
Безлєр і його прибічники влаштували допит українцю, а відео наступного дня виклали в інтернет. Наприкінці відео бойовик пригрозив, що знищуватиме і далі українських військових, як зробив це з Кудрявцевим.
Слідство встановило, що міліціонера жорстоко катували, після чого розстріляли.
Що загрожує бойовику
За організацію та вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням та умисне вбивство бойовику загрожує довічне ув'язнення.
Що відомо про загиблого міліціонера
Джерело: "Книга пам'яті жертв війни"
- Кудрявцев Олексій Миколайович – учасник російсько-української війни. Доброволець. Рядовий міліції МВС України.
- Народився 8 квітня 1984 року в селі Урзуф, Донецької області.
- Після служби в армії навчався в Маріуполі у філії Одеської морської академії, де здобув професію механіка.
- У травні 2014 року пішов добровольцем на фронт.
- 14 липня викрадений бойовиками. Після допитів та катувань розстріляний.
- В Олексія залишилися дружина та двоє синів.