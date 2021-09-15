Еще раньше Шмыгаль заверил, что документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации. Она рассчитана на 3 года.
К теме Правительство направит в парламент проект Госбюджета на 2022 год
По словам украинского премьера, основные макроэкономические параметры Госбюджета будут следующими:
- уменьшение дефицита бюджета до 3,5%,
- уменьшение государственного долга,
- рост зарплат,
- стабильный курс гривны,
- снижение инфляции,
- рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП.
Главные показатели Госбюджета-2022
- Медицинская отрасль – 193 миллиарда гривен (на 31 миллиард больше, чем в 2021 году);
- Образование – 190 миллиардов гривен.
Новость дополняется...
Что известно о Госбюджете-2022
- Еще в начале сентября в Минфине рассказали о планах относительно сводного бюджета на 2022 год. Заявили, что подготовка Госбюджета-2022 осуществляется в условиях ограниченного финансового ресурса.
- 8 сентября Шмыгаль заявил, что это будет сбалансированный и реалистичный проект с четко определенными приоритетами: обороноспособность, развитие медицинской сферы, образование, инфраструктура, социальные программы.
- Он также добавил, что Кабмин направит в Верховную Раду проект Госбюджета на 2022 год 15 сентября – в последний разрешенный Бюджетным кодексом день.