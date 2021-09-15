Еще раньше Шмыгаль заверил, что документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации. Она рассчитана на 3 года.

К теме Правительство направит в парламент проект Госбюджета на 2022 год

По словам украинского премьера, основные макроэкономические параметры Госбюджета будут следующими:

  • уменьшение дефицита бюджета до 3,5%,
  • уменьшение государственного долга,
  • рост зарплат,
  • стабильный курс гривны,
  • снижение инфляции,
  • рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП.

Главные показатели Госбюджета-2022

  • Медицинская отрасль – 193 миллиарда гривен (на 31 миллиард больше, чем в 2021 году);
  • Образование – 190 миллиардов гривен.

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Что известно о Госбюджете-2022

  • Еще в начале сентября в Минфине рассказали о планах относительно сводного бюджета на 2022 год. Заявили, что подготовка Госбюджета-2022 осуществляется в условиях ограниченного финансового ресурса.
  • 8 сентября Шмыгаль заявил, что это будет сбалансированный и реалистичный проект с четко определенными приоритетами: обороноспособность, развитие медицинской сферы, образование, инфраструктура, социальные программы.
  • Он также добавил, что Кабмин направит в Верховную Раду проект Госбюджета на 2022 год 15 сентября – в последний разрешенный Бюджетным кодексом день.