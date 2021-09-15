Еще раньше Шмыгаль заверил, что документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации. Она рассчитана на 3 года.

К теме Правительство направит в парламент проект Госбюджета на 2022 год

По словам украинского премьера, основные макроэкономические параметры Госбюджета будут следующими:

уменьшение дефицита бюджета до 3,5%,

уменьшение государственного долга,

рост зарплат,

стабильный курс гривны,

снижение инфляции,

рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП.

Главные показатели Госбюджета-2022

Медицинская отрасль – 193 миллиарда гривен (на 31 миллиард больше, чем в 2021 году);

Образование – 190 миллиардов гривен.

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Что известно о Госбюджете-2022