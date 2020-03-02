Блокада Берлина: как дождь из изюма спас миллионы

Блокада Западного Берлина в 1948 году стала первым кризисом в отношениях между Москвой и западными союзниками. В июне все наземные пути, по которым в город поступали продукты, перекрыли. Сталин хотел буквально заморить жителей голодом. Тогда два с половиной миллиона человек оказались заложниками. Их судьба зависела от пилотов, которые создали небывалый по масштабам воздушный мост спасения.

После окончания Второй мировой войны, отношения между Советским Союзом и западными союзниками забуксовали. Начался спор за Германию. По результатам финальной Потсдамской конференции страну разделили на четыре зоны, в которых правили военно-гражданские администрации победителей.

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Запад удерживали три государства: США, Великобритания и Франция. Восточная Германия и Западный Берлин были под контролем Советского Союза.



Красная зона Германии – советская подконтрольная территория

Штаты, во главе с Гарри Трумэном, предложили "план Маршала". Помощь Западному Берлину составляла примерно четыре миллиарда. Кроме того, американцы остановили взыскания таможенных пошлин между странами-участницами программы. Предложение Вашингтона приняли в 17 европейских столицах.

Что известно о "плане Маршалла"?5 июня 1947 года госсекретарь США Джордж Маршалл выступил в Гарвардском университете с программой активной поддержки европейских стран, экономика которых была разрушена во время Второй мировой войны.



Конгресс его поддержал, и 3 апреля 1948 года президент Трумэн подписал соответствующий закон.



С 1948 по 1951 год европейские страны получили помощь на сумму 15 миллиардов долларов. Из-за того, что Советский Союз блокировал оказание помощи Польше и Чехословакии, "план Маршалла" поспособствовал созданию "железного занавеса" между Западной и Восточной Европой.

Тогда было непонятно, какая судьба ждет Западный Берлин – будет ли охватывать его американская помощь или нет. Город был фактически анклавом на подконтрольной Советскому Союзу территории. Но западная его часть имела особый статус – там московские порядки не действовали.

В Западном Берлине на постоянной основе находились именно американские войска и они поддерживали правительство Западного Берлина,

– рассказал автор военной исторической рубрики Андрей Давыдов.

Валютная реформа

В июне 1948 года Западные союзники провели на подконтрольных землях валютную реформу. Обесцененную рейхсмарку заменила новая марка. Политика Москвы по ослаблению немцев привела к тому, что на территориях, подконтрольных советским войскам, вместо рейхсмарок в обращение пошли сигареты. Несмотря на протесты кремля, в Берлин завезли 250 миллионов дойчмарок, которые быстро заменили обесцененные старые деньги в той части города, которую контролировал Запад.

Обменный курс был не слишком удобным для старых денег. Каждый немец мог обменять лишь 60 обесцененных рейхсмарок по курсу 1:1. Сразу можно было поменять только 40 рейхсмарок. Остальные 20 – только через два месяца. Половину сбережений обменивали по курсу 1:10, а вторую – 1:20.



Денежная реформа Западной Германии

Свои сбережения в рейхсмарках немцы пытались отоварить на территории Восточного Берлина, где старые деньги были в обращении. Ажиотаж в тамошних магазинах запустил механизм протестов против советской администрации. Впоследствии это стало одной из ключевых причин блокады Берлина.

Все транспортные магистрали, которые вели в Берлин с Запада, были перекрыты. Блокадой автотранспорта СССР пытался помешать прибытию новых денег, которые угрожали экономике советской части Берлина. По решению Москвы прекратилось электроснабжение и доставка продуктов в несоветские сектора города. В то время в Западном Берлине осталось еды на 36 дней и угля на 45 дней.

В отличие от Советского Союза, – США, Великобритания и Франция после капитуляции Германии сокращали присутствие своих войск на оккупированных территориях.



Расклад сил был не в пользу западных союзников

Военные силы в западных секторах Берлина насчитывали:

более 20 тысяч военных,

менее девяти тысяч американцев,

семь с половиной тысяч англичан,

шесть тысяч французов,

полтора миллиона советских военных сил.

Сталин думал, если истощить союзников и шантажировать их гражданским населением, то прозападные силы покинут Берлин, а город полностью перейдет под контроль Советского Союза.

Поддержка с неба

Тогда товары в Западный Берлин начали поставлять воздухом. Самолеты доставляли в заблокированный город вещи первой необходимости, уголь и продукты. Войдет в историю и инициатива американских пилотов делать сюрпризы берлинским детям. Их они называли "изюмными бомбардировщиками".



Что известно об "изюмных бомбардировщиках"

Советскому Союзу пришлось смириться с воздушным коридором. Многотысячный митинг под руинами Рейхстага 9 сентября 1948 года превратился на обращение к западным союзникам. Это была манифестация против того, чтобы отдавать город Москве. Сам воздушный мост был непростой задачей – почти 70 пилотов заплатили жизнью, вылетая на задание.

В Вашингтоне, меня заверили, что пришлют новые транспортные самолеты, которые могут нести по десять тонн на борту. Это поможет нарастить мощности поставки гуманитарной помощи до 4 500 тонн в день. Такие цифры дали бы нам возможность поддержать Берлин немедленно, пока мы бы искали мирное решение проблемы,

– говорил глава администрации американской зоны оккупации в послевоенной Германии Лусиус Клей Фарид

Блокада, устроенная "советами", продолжалась с июня 1948 по май 1949. Город пришлось разблокировать в начале мая 1949 года, чтобы не спровоцировать большую войну с только что созданным военным альянсом НАТО. Раскол между вчерашними союзниками по линии углублялся.

Не имея единодушия с Москвой, западные союзники в сентябре 1949 года способствовали созданию на подконтрольной территории ФРГ. В ответ на это, в октябре была создана Германская Демократическая Республика под полным контролем Кремля.

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Раздробленная Германия была лакомым куском как для Востока, так и для Запада. Вопрос – чей Западный Берлин, все больше напоминал торнадо, вокруг которого начинали крутиться события Холодной войны. Сама немецкая столица постепенно превращалась в самое опасное место в Европе.