Известно, что первое сражение за Донецкий аэропорт состоялось 26 мая 2014 года, когда украинские военные выбили сепаратистов и россиян из нового терминала. С тех пор вокруг аэропорта было относительно тихо, но в начале сентября 2014 там снова вспыхнули бои.

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Лунев рассказал об обороне Донецкого аэропорта

Полковник Игорь Лунев, по приказу руководителя АТО, осуществлял координацию и руководство действиями сил и средств, оборонявших Донецкий аэропорт.

Мужчина напоминает, что Максим Миргородский получил задачу восстановить положение и выполнил его. Бой был тяжелым, украинские бойцы потеряли два БТР, погибли 11 десантников. В это время танк под командованием майора Евгения "Адама" Межевикина уничтожил один российский Т-72 вместе с экипажем и подбил другой танк противника.

С тех пор и до конца ноября 2014 года за оборону Донецкого аэропорта фактически отвечала 79 бригада. Майк был постоянно на связи с командирами рот, но пользовался мобильными телефонами.

Первое, что нужно было сделать – наладить бесперебойную связь между подразделениями. Я привез два ретранслятора, один мы поставили в Песках, второй – в Авдеевке на девятиэтажке, и мы получили нормальную транкинговую связь,

– рассказал Лунев.

По его словам, тогда было важно наладить работу артиллерии, это был второй шаг.

Генерал-лейтенант напомнил, что тогда у бойцов было две батареи 120-миллиметровых минометов, батарея гаубиц Д-30, неполная батарея 152-мм САУ 2С3 "Акация" и несколько "Градов". Именно с этой артиллерийской группировкой они начали активно действовать. Бойцы определили ориентиры, целые, а затем пристреляли их.

Как отметил Лунев, через две недели от заявки на поражение до прилета наших снарядов проходило 40 секунд.

О напряжении боев скажу так – бывало, что минометчики выпускали за ночь до 800 мин,

– отметил генерал-лейтенант.

Одновременно была налажена работа разведки. Известно, что беспилотников практически не было, там работало одно добровольческое подразделение "Аэроразведка" из Песков, от позиции Ивана "Гнома" Ночевного. Впрочем, этого было мало.

Украинские защитники использовали камеры, установленные на домах в Донецке и развернутые в направлении аэропорта. Таким образом, военные некоторое время имели информацию в прямом эфире. Однако позже российские оккупанты узнали об этом и уничтожили камеры.

Лунев отметил, что тактика сепаратистов была одна и та же. Каждое утро по украинским позициям начинала работать вражеская автоматическая зенитная установка ЗУ-23М, затем выезжали танки, далее начиналась атака на терминал.

Боец рассказал, что понимая их стратегию, украинские защитники однажды нанесли удар по позициям россиян примерно за час до начала атаки. В тот день ответа от оккупантов не было.

Атаковали нас, так сказать, всяким сбродом – наркоманы, алкоголики, зеки, а за их спинами работали российские снайперы и спецназовцы, танкисты,

– подчеркнул Лунев.

По словам генерал-лейтенанта, четвертым шагом стало решение вопроса о ротациях подразделений в терминале. Когда уже было понятно, что эта оборона будет долгой, то начали менять державших ее бойцов.

По мнению Лунева, именно благодаря связи, работе артиллерии, разведке и ротации личного состава удалось удерживать терминал до конца января.

Начало сложных боев за Донецкий аэропорт: коротко