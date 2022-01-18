Суточная статистика прививок

Так, за сутки 17 января 80 921 человека вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 29 847 человек.

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Тогда как вторую дозу – 36 223 человека. Зато дополнительную – 456 человек, а бустерную дозу – 14 395.

Прививка проводилась 765 мобильными бригадами по иммунизации 3 175 пунктами прививки и 440 центрами вакцинации населения.

Общая картина прививок

С начала вакцинальной кампании вакцинировали 15 022 924 человека, из них:

получили первую дозу – 15 022 922 человека;

две дозы – 14 306 743 человека;

получили дополнительную – 10 073 человека;

бустерную – 113 560 человек.

Всего провели 29 453 298 прививок.

Какие препараты выбирали украинцы в целом:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 533 902,

Coronavac – 4 855 720,

AstraZeneca – 1 629 405,

Moderna – 1 496 030,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала



Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала

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