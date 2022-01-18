Добова статистика щеплень
Так, за добу 17 січня 80 921 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 847 людей.
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Тоді як другу дозу – 36 223 людини. Натомість додаткову – 456 людей, а бустерну дозу – 14 395.
Щеплення проводилось 765 мобільними бригадами з імунізації 3 175 пунктами щеплення та 440 центрами вакцинації населення.
Загальна картина щеплень
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 022 924 людини, з них:
- отримали першу дозу – 15 022 922 людини;
- дві дози – 14 306 743 людини;
- отримали додаткову – 10 073;
- бустерну – 113 560 людей.
Загалом провели 29 453 298 щеплень.
Які препарати обирали українці загалом:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 533 902,
- Coronavac – 4 855 720,
- AstraZeneca – 1 629 405,
- Moderna – 1 496 030,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу