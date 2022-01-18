Добова статистика щеплень

Так, за добу 17 січня 80 921 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 847 людей.

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Тоді як другу дозу – 36 223 людини. Натомість додаткову – 456 людей, а бустерну дозу – 14 395.

Щеплення проводилось 765 мобільними бригадами з імунізації 3 175 пунктами щеплення та 440 центрами вакцинації населення.

Загальна картина щеплень

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 022 924 людини, з них:

отримали першу дозу – 15 022 922 людини;

дві дози – 14 306 743 людини;

отримали додаткову – 10 073;

бустерну – 113 560 людей.

Загалом провели 29 453 298 щеплень.

Які препарати обирали українці загалом:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 533 902,

Coronavac – 4 855 720,

AstraZeneca – 1 629 405,

Moderna – 1 496 030,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

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