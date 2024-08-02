Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Дмитрий Лубинец рассказал, что инициировал изучение служебной документации о деятельности учреждения в Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства Украины.

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"400% премии за пытки"

Омбудсмен отметил, что одновременно с его требованием о предоставлении доступа к изучению служебной документации 6 июня Министерство начало проведение служебного расследования по фактам пыток и вымогательства имущества, осужденных в данной колонии.

По результатам изучения установлено, что в июле 2023 года во время проведения служебного расследования, не дожидаясь окончательных выводов, согласовано увольнение по собственному желанию начальника учреждения с выплатой ему премии 400% к должностному окладу "за особые достижения в работе" и других денежных выплат на общую сумму почти 400 тысяч гривен,

– заявил Дмитрий Лубинец.

Добавил, что далее, в декабре 2023 года, экс-руководитель этого учреждения смог получить решение об установлении ему максимального уровня пенсии.

"400% премии за пытки" / Инфографика из телеграм-канала Омбудсмена

Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что следователи ГБР должны выяснить, почему после установленных систематических нарушений и фактов пыток осужденных, руководством ГУИС Украины принято решение о безосновательном и незаконном начислении 400% премии руководителя.

Краткая справка. В мае Лубинец сообщил, что работники колонии применяли пытки, физическую силу, унижали и принуждали других осужденных к пыткам новоприбывших. Обнародованные факты пыток были обнаружены в 2022 – 2023 годах.