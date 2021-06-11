Также покойный ранее занимал должность директора Путильского госспецлесхоза. Трагедия произошла на берегу реки Путилка, неподалеку от дома бывшего депутата.

Недавно Во Львове из окна 7 этажа студенческого общежития выпала 17-летняя девушка

Местные СМИ предполагают, что мужчина совершил самоубийство из-за проблем со здоровьем.

Что известно о Михаиле Петрике

Родился в 1954 году в Путильском районе.

Работал лесничим в лесхозе и заместителем его директора.

С 1998 года по 1999 год работал главным лесничим.

В 1999 году Петрика назначили на должность директора Карпатского госспецлесхоза АПК.

Также он находился в должности заместителя главы Путильской РГА.

Что говорят о самоубийстве в полиции

В отделе коммуникации полиции в Черновицкой области 24 каналу подтвердили факт самоубийства мужчины 1954 года рождения. Правоохранители говорят, что мужчина действительно выстрелил из охотничьего ружья в голову. Однако сказать, что речь идет о Михаиле Петрике, в полиции не могут.