Бывшего ватиканского дипломата осудили за хранение детской порнографии

В Ватикане суд приговорил к пяти годам заключения и штрафу бывшего дипломата Карло Альберто Капеллу. Преступник хранил и распространял детскую порнографию.

Об этом сообщает DW.

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Судебный процесс над экс-дипломатом длился только два дня. Приговор уголовный суд Ватикана объявил в субботу, 23 июня. Карла Альберто Капеллу осудили за хранение и распространение детской порнографии на пять лет заключения. Кроме того, суд присудил ему пять тысяч евро штрафа.

Как сообщает издание, священник сам признался в "неприемлемом поведении". Он заявил, что просматривал изображения во время, как он выразился, периода "хрупкости" и внутреннего кризиса, вызванного его переводом в посольство Ватикана в Вашингтоне. При этом Капелло заявил, что этот эпизод в его жизни был "препятствием" на пути его призвания священника, которое он хотел бы продолжать и дальше.

Несмотря на это, судья заявил, что священник продолжал осуществлять доступ к материалам даже после того, как Ватикан отозвал его чуть меньше года назад.