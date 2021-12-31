В Чехии стало больше новорожденных украинцев

Украинок в Чехии родилось 614. Такую информацию обнародовал посол Украины Евгений Перебийнис.

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Кстати, в 2020 году украинцев в Чехии родилось вдвое меньше – 1094 детей.

В 2021 году я подписал документы о приобретении гражданства Украины 1258 детишек, родившихся на территории Чехии. Из них 644 мальчика и 614 девочек,

– рассказал посол.

Какими именами называли мальчиков

Давид,

Даниель,

Марк,

Доминик,

Максим,

Адам,

Матвей,

Владислав,

Теодор,

Захар,

Якуб,

Роберт.

Самые распространенные имена для девочек

София,

Эмилия,

Анна,

Злата,

Эмма,

Арина,

Адель,

Камилла,

Моника,

Полина,

Соломия,

Оливия,

Дениса,

Элеонора.

Обратите внимание! По прогнозу Национальной академии наук Украины, за следующие 80 лет население Украины сократится почти вдвое. К концу XXI века на территории нашей страны может проживать только 22 миллиона человек. Вклад в смертность внесла пандемия коронавируса.

Полный текст публикации Евгения Перебийноса в фейсбуке:

Итоги года) В 2021 году я подписал документы о приобретении гражданства Украины 1258 детишками, родившимися на территории Чехии (в 2020 г. – 1094). Из них 644 мальчишки и 614 девочек.

Среди мальчиков – новых граждан было, в частности, 47 Давидов, 40 Даниелов, 38 Марков, 34 Доминика, 30 Максимов, 21 Адам, 11 Матвеев, 10 Владиславов, 4 Теодора, 2 Захара, 2 Якуба и 2 Роберта.

Среди новых гражданочек – 51 София, 32 Эмилии, 17 Анн, 15 Злат, 9 Эмм, 8 Арин, 7 Адел, 5 Камил, 5 Моник, 5 Полин, 4 Соломии, 3 Оливии, 3 Денисы, 2 Элеоноры.

Пусть растут здоровые и счастливые!