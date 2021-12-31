У Чехії побільшало новонароджених українців

Українок у Чехії народилося 614. Таку інформацію оприлюднив посол України Євген Перебийніс.

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До речі, у 2020 році українців у Чехії народилося вдвічі менше – 1094 дітей.

У 2021 році я підписав документи про набуття громадянства України 1258 діточками, які народилися на території Чехії. З них 644 хлопчиків і 614 дівчаток,
– розповів посол.

Якими іменами називали хлопчиків

  • Давид,
  • Даніель,
  • Марк,
  • Домінік,
  • Максим,
  • Адам,
  • Матвій,
  • Владислав,
  • Теодор,
  • Захар,
  • Якуб,
  • Роберт.

Найпоширеніші імена для дівчаток

  • Софія,
  • Емілія,
  • Анна,
  • Злата,
  • Емма,
  • Аріан,
  • Адель,
  • Каміла,
  • Моніка,
  • Поліна,
  • Соломія,
  • Олівія,
  • Деніса,
  • Елеонора.

Повний текст публікації Євгена Перебийноса у фейсбуці:

Підсумки року) У 2021 я підписав документи про набуття громадянства України 1258 діточками, які народилися на території Чехії (у 2020 р. - 1094). З них 644 хлопчків і 614 дівчаток.

Серед хлопчиків - нових громадян було, зокрема, 47 Давидів, 40 Даніелів, 38 Марків, 34 Домініка, 30 Максимів, 21 Адам, 11 Матвіїв, 10 Владиславів, 4 Теодора, 2 Захара, 2 Якуба і 2 Роберта.

Серед нових громадяночок - 51 Софія, 32 Емілії, 17 Анн, 15 Злат, 9 Емм, 8 Арін, 7 Адел, 5 Каміл, 5 Монік, 5 Полін, 4 Соломії, 3 Олівії, 3 Деніси, 2 Елеонори.

Нехай ростуть здорові та щасливі!