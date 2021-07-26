49-летней жительнице Чернигова массаж которой и стал смертельным, уже сообщили о подозрении. Ей инкриминируют убийство по неосторожности.
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Массажистка вызвала травму позвоночника
Сеанс подозреваемая проводила у себя дома. Как установили эксперты, она ладонями резко повернула шейный отдел позвоночника своей клиентки. Из-за этого пострадавшая получила закрытую позвоночную спинномозговую травму. Повредился спинной мозг в шейном отделе.
Женщина умерла в одной из больниц Чернигова
Ряд экспертиз подтвердил, что именно действия массажистки привели к трагедии. Женщина умерла в неврологическом отделении одной из больниц Чернигова.
В психбольнице пациент убил медбрата
Отметим, что ужасное убийство недавно произошло в Гейковской психбольнице. 21-летний пациент убил ножкой от стула медбрата и сбежал. Мужчину удалось поймать через два дня, суд отправил его под стражу на 2 месяца без права внесения залога.
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