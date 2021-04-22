В Черновцах мужчина жестоко избил 34-летнюю Елену Сунько. Женщина неделю пролежала в реанимации, однако выжить ей не удалось.

Детали убийства в Черкассах

По словам правозащитницы Ирины Сусловой, подозреваемый в убийстве – муж жертвы. Трагедия случилась еще 10 апреля.

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Неоднократные избиения и издевательства над женщиной заканчивались ничем. Однажды с отчаяния жертва подала заявление в правоохранительные органы, а затем забрала ее по собственному желанию,

– рассказала Суслова.

Елену Сунько нашли избитой и без сознания в гараже. У женщины были многочисленные травмы, ушиб головного мозга, перелом трех ребер и тазовой кости.

В полиции рассказали, что 33-летний подозреваемый не муж жертвы, а ее сожитель. В день трагедии они распивали алкогольные напитки в гараже, который принадлежит родственникам мужа. Между ними возник словесный спор. В результате конфликта тот нанес женщине удары руками по разным частям тела.

Мужчина и женщина недавно начали встречаться

В то же время "Обозреватель" пишет, что первый муж и отец 2 детей убитой умер несколько лет назад. С подозреваемым в убийстве у Елены Сунько начались отношения недавно.

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Сначала Лена металась, то шла к этому человеку, то убегала обратно к детям. А через некоторое время она и вовсе исчезла. Оказалось, что этот новый мужчина просто ее никуда не отпускает. Он не позволял ей ни с кем встречаться, никуда выходить. Фактически держал у себя,

– поделился брат убитой.

Он добавил, что парень Елены говорил якобы планирует жениться на ней. Однако общаться с сестрой не позволял.

"Он ее избил, а когда она уже не двигалась, пошел к тете и попросил вызвать скорую", – рассказал родственник Елены Сунько.

Подозреваемый признался в убийстве

В полиции рассказали, что предполагаемый убийца признался им в содеянном. Ему сообщили подозрение в умышленном тяжком телесном повреждении. Сейчас предполагаемого убийцу держат под стражей.

Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.