Правоохранители расследуют возможное убийство новорожденного ребенка в Черновцах. Накануне местная жительница обратилась к врачам из-за осложнений после родов. Она рассказала, что преждевременно родила мертвого ребенка и закопала его на окраине города.

В полицию вечером 10 мая поступило сообщение из роддома о госпитализации 33-летней черновчанки с послеродовыми осложнениями.

Читайте также В День матери во львовском "Окне жизни" оставили ребенка: возле него лежала записка

Что женщина рассказала полиции о родах и ребенка

Женщина отказывалась рассказывать врачам о состоянии ребенка, а также место его пребывания.

Правоохранители осмотрели дом пациентки, опросили родственников и знакомых, а также саму роженицу.

Впоследствии она рассказала полицейским, что в ночь на 6 мая у нее дома произошли преждевременные роды. Женщина родила мертвого ребенка, которого утром закопала возле Черновцов.

В то же время точное место роженица не смогла назвать, объяснив это послеродовым геморрагическим шоковым состоянием.

Как на это отреагировали правоохранители

Следователи Черновицкого районного управления полиции начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве матерью новорожденного ребенка.

Сейчас полицейские проверяют полученную информацию, осуществляют комплекс следственных и розыскных мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия и места нахождения ребенка.

Обратите внимание! Недавно полицейские задержали злоумышленника, который вблизи Иршавы стрелял в сторону людей, среди которых были дети. Это произошло в селе Собатин Хустского района.