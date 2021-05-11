Правоохоронці розслідують можливе вбивство новонародженої дитини в Чернівцях. Напередодні місцева жителька звернулася до лікарів через ускладнення після пологів. Вона розповіла, що передчасно народила мертву дитину й закопала її на околиці міста.

До правоохоронців увечері 10 травня надійшло повідомлення з пологового будинку про госпіталізацію 33-річної чернівчанки з післяпологовим ускладненням.

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Що жінка розповіла поліції про пологи та дитину

Жінка відмовлялася розповідати лікарям про стан дитини, а також місце її перебування.

Правоохоронці оглянули помешкання пацієнтки, опитали родичів і знайомих, а також саму породіллю.

Згодом вона розповіла поліцейським, що в ніч на 6 травня у неї вдома відбулися передчасні пологи. Жінка народила мертву дитину, яку вранці закопала неподалік Чернівців.

Водночас точне місце породілля не змогла назвати, пояснивши це післяпологовим геморологічним шоковим станом.

Як на це відреагували правоохоронці

Слідчі Чернівецького районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини.

Наразі поліцейські перевіряють отриману інформацію, здійснюють комплекс слідчих і розшукових заходів для з'ясування всіх обставин події та місце перебування дитини.

Зверніть увагу! Нещодавно поліцейські затримали зловмисника, який поблизу Іршави стріляв у сторону людей, серед яких були діти. Це сталося у селі Собатин Хустського району.