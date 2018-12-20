Черные игры вокруг людей в белых халатах

Известный кардиохирург Борис Тодуров остался руководить Институтом сердца, но его переизбрание напоминало остросюжетный детектив с элементами боевика.

Нешуточные страсти разгорелись на днях вокруг столичного Института сердца. В этом известном заведении, которое подчиняется непосредственно Министерству здравоохранения (МЗ) в чрезвычайно напряженной атмосфере проходили выборы нового гендиректора. Контракт с действующим руководителем, известным кардиохирургом Борисом Тодуровым закончился в конце прошлого месяца. Именно он считался главным претендентом на победу. И, как оказалось, считался не зря – его кандидатуру поддержали единогласно.

Кроме господина Тодурова за кресло руководителя медучреждения боролись также заведующий отделением сердечно-сосудистых заболеваний института им. Амосова Владимир Попов, ведущий научный сотрудник Центра детской кардиохирургии Александр Довгань, а также заместитель генерального директора Института сердца Виталий Демьянчук.

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Выборы в институте впервые проходили публично. Почему? Об этом расскажем несколько позже. Сейчас же кратко о самом процессе. Итак, процедура голосования была следующей. Из 850-ти сотрудников право голоса было только у тех, кто входит в научный совет учреждения, а таких насчитывается 22. Голосование, подсчет голосов и объявление победителя. Все эти этапы заняли около семи часов, несмотря на небольшое количество избирателей.

Скандал вокруг Института сердца

За два дня до избирательного времени “Ч” в заведение ворвались несколько молодых людей в масках, которые, не скрывали, что представляют известную своими радикальными акциями организацию С-14. По словам Бориса Тодурова, в этот момент в заведении проходил закрытый внутренний тренинг, на который проникла неизвестная девушка, что вела незаконную съемку.

При попытке администрации выяснить причины съемки девушка повела себя как профессиональный шпион – пыталась убежать, прятала лицо и молчала. Медицинский персонал для выяснения личности вызвал полицию. Девушка набрала подготовленную комбинацию на телефоне – и через 5 минут в помещение ворвались трое парней. Эти неизвестные визитеры пытались растолкать персонал,

– рассказал после того, как инцидент был исчерпан, а правонарушителей задержала полиция, директор института господин Тодуров.

Предельно оперативно форс-мажорную ситуацию в медучреждении, находящегося под опекой Минздрава, прокомментировала и и. о министра здравоохранения Ульяна Супрун. Как следует из заявления высокопоставленной чиновницы, в данном конкретном случае правда на стороне активистов. Впрочем, судите сами.

Нам сообщили о проведении так называемого тренинга. Это было мероприятие по обучению противодействовать активистам, которое Борис Тодуров организовал для сотрудников института. Врачам и медсестрам раздали роли – от одних требовали симулировать потерю сознания, а другим приказали спровоцировать конфликт, чтобы можно было зафиксировать на видео манипуляции, чтобы выглядеть не агрессором, а жертвой. К чему такие тренировки? Для того, чтобы научиться волку надевать овечью шкуру, потому что в обществе появился мощный запрос на порядочных людей, а лжецам, манипуляторам и агрессорам украинцы уже не верят?

– написала Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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Кроме этого, она добавила: "Тодуров, очевидно, очень боится потерять свое феодальное княжество, если решил готовить врачей быть его актерами. Об этом так называемом тренинге узнали активисты организации С-14. Девушке, которая сняла на видео фрагмент выступления Тодурова, 16 лет. Как мне сообщили – ее окружили пять мужчин и не выпускали, даже когда прибыла полиция. Требование было одно – удалить видео. Спасибо всем, кто приехал помочь освободить девушку .. люди, которые способны на такое позорное поведение, не в праве называть себя врачами".

Когда страсти улеглись, коллектив больницы написал открытое письмо, адресованное президенту, премьеру, руководству силовых ведомств и послу США Мари Йованович, матери которой, кстати, делали операцию в институте.

"Институт сердца проводит 6000 операций на сердце ежегодно. Коллектив доводит до сведения, что 18 декабря состоятся выборы генерального директора больницы и сообщает о возможных провокациях со стороны различных псевдообщественных организаций! Просим всех неравнодушных ознакомиться с обращением коллектива и поддержать нас, чтобы сделать невозможным срыв выборов руководителя учреждения", – отмечалось в открытом обращении медиков.

Впрочем, несмотря на опасения врачей, выборы нового руководителя прошли хоть и в очень напряженной атмосфере, но без эксцессов.

Как мы ранее отметили, по итогам голосования абсолютным большинством, а конкретно – 22 голосами "за" победил Борис Тодуров и, таким образом, следующие пять лет он по-прежнему будет руководить Институтом сердца.

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В день голосования в институте негде было яблоку упасть. Кроме журналистов, сюда прибыли политики, общественные деятели, бывшие и действующие чиновники. В частности, в Институте сердца "засветились" мэр Киева Виталий Кличко, постпред президента в парламенте Ирина Луценко, экс-глава Минздрава Олег Мусий и другие. Несмотря на разные политические убеждения, все они в один голос твердили, что пришли в медучреждение с одной-единственной целью – проконтролировать, чтобы процесс выборов прошел прозрачно и законно, без всяких манипуляций и фальсификаций. Способствовало ли их присутствие на чистоту процесса – вопрос. Вполне возможно.

Но госпожа Супрун считает так:

С выборов директора Института сердца сделали шоу. Нам было неприятно, когда пришли (на выборы) те, кто хотел давить на голосующих. К сожалению, это народные депутаты и мэр столицы. Они не должны были туда идти. Думаю, что это было неправильно, что они пришли и показали своим присутствием поддержку одного кандидата. Было явно видно по их поведению, кого они поддерживают (госпожа Супрун намекала на Бориса Тодурова — авт.). Минздрав не оказывает такого давления.

Пусть там как, но по итогам выборов никто из политических "ревизоров" претензий не высказывал. Кстати, за процессом волеизъявления также тщательно следили и два представителя Минздрава, а на улице дежурили упомянутые выше представители С-14. На этот раз в здание они не заходили, провокационных действий не совершали.

Уже после своего избрания Борис Тодуров заявил, что нападение на институт "неизвестными вооруженными лицами" незадолго до выборов может быть связано с его личным конфликтом с руководством Минздрава.

Действительно, отношения и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и руководителя Института сердца Бориса Тодурова даже с натяжкой сложно назвать конструктивными. Широкой огласки их конфликт приобрел в прошлом году, когда известный кардиохирург у себя на странице Facebook написал пост, где заявил, что руководитель Минздрава провалила госзакупки, отдав их в управление "сомнительным международным организациям". В итоге, утверждал Тодуров, людей от нехватки лекарств и оборудования умерло больше, чем за все время АТО.

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В свою очередь Ульяна Супрун, обвинив Бориса Тодурова в защите различных коррупционных схем закупки лекарств по существенно завышенным ценам, подчеркнула, что его уход из занимаемой должности был бы лучшим вариантом выхода из ситуации.

Стоит заметить, что конфликты между руководством Минздрава и подотчетным ему Институтом сердца являются перманентными. Ульяна Супрун, Борис Тодуров открыто и крайне остро высказываются о деятельности друг друга. Все бы ничего, но есть одно "Но". В этом заведении находятся наши с вами соотечественники, за жизнь и здоровье которых ежеминутно борются люди в белых халатах.

К примеру, на момент "визита вежливости" в заведение (кстати, у задержанных полиция обнаружила холодное оружие, боеприпасы и газовые баллончики) активистов С-14 там находилось 200 больных, 30 из которых — в реанимационных палатах. Не дай Бог, но жизнь есть жизнь: на их месте могут оказаться наши с вами родные и близкие, друзья, коллеги... Поэтому на одной чаше весов — человеческая жизнь, на другой — капризы вооруженных до зубов "активистов". На чьей стороне правда, логика и главное — совесть, судить вам, хотя ответ, кажется, лежит на поверхности. "Титушка" в прошлом, а дело его живет и процветает. К величайшему сожалению...

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