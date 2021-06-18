Возможно, вы слишком поздно и плотно поужинали или есть проблема с пищеварительной системой.⁣⁣⠀

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Во-вторых, рекомендация – завтракать в течение часа после пробуждения, для вас не работает.

Возможно, именно вам нужно чуть больше времени, чтобы проголодаться. В этом случае время завтрака нужно перенести. ⁣⁣⠀

Но схема – утром не хочется есть, на работе нет времени на нормальный обед, а значит, в ход идут перекусы, как правило, не самой полезной едой... Наконец, вечер. Вы дома. Самое время наесться до отвала! ⁣⁣⠀

Завтракать нужно обязательно / Фото Pixabay

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Такой режим питания часто бывает причиной лишнего веса, дряблой кожи, "целлюлита", усталости и нервозности.⁣⁣

Итак:

Тот, кто не завтракает, вечером съедает больше, чем нужно, и к утру снова не хочет есть – это замкнутый круг. Запомните: завтрак необходим, он дает нашему телу энергию и питательные вещества, которые поддерживают нормальный обмен веществ.