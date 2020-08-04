Накануне самосожжения 24-летняя Анастасия из Запорожья опубликовала странный пост, похожий на предсмертную записку. В нем она заявила, что родные и знакомые издевались над ней.

Для трагедии Анастасия выбрала символическое время: 4 часа утра 4 августа. Накануне девушка опубликовала прощальный пост в соцсети. В нем она призналась, что страдала от токсичности окружающих, сообщает ТСН.

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Всю жизнь подавляли, унижали, оскорбляли, вокруг только абьюз, неглект, гостинг, виктимблейдинг, обесценивание, токсичность и травмы,

– писала Анастасия.

Прощальный пост Анастасии / Скриншот ТСН

Реакция друзей на трагедию

Друзья Анастасии шокированы новостью. Никто и не подозревал, что девушка планировала покончить с собой. Одноклассница погибшей Полина рассказала, что Настя была веселой, происходила из набожной семьи. Ее папа служил в церкви, а мама пела в хоре. Анастасия иногда посещала службы, но не была фанатичной верующей. Имела друзей и романтические отношения.

Мы учились в одном классе. У нас была своя компания. Настя была довольно веселой девушкой, даже когда у меня парня отбила. Все просто в шоке. Никто не замечал, что у нее были суицидальные настроения. У нее были очень набожные родители,

– делится Полина.

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