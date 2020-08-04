Папа служил в церкви, мама пела в хоре: что известно о девушке, которая сожгла себя в Запорожье
Накануне самосожжения 24-летняя Анастасия из Запорожья опубликовала странный пост, похожий на предсмертную записку. В нем она заявила, что родные и знакомые издевались над ней.
Для трагедии Анастасия выбрала символическое время: 4 часа утра 4 августа. Накануне девушка опубликовала прощальный пост в соцсети. В нем она призналась, что страдала от токсичности окружающих, сообщает ТСН.
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Всю жизнь подавляли, унижали, оскорбляли, вокруг только абьюз, неглект, гостинг, виктимблейдинг, обесценивание, токсичность и травмы,
– писала Анастасия.
Прощальный пост Анастасии / Скриншот ТСН
Реакция друзей на трагедию
Друзья Анастасии шокированы новостью. Никто и не подозревал, что девушка планировала покончить с собой. Одноклассница погибшей Полина рассказала, что Настя была веселой, происходила из набожной семьи. Ее папа служил в церкви, а мама пела в хоре. Анастасия иногда посещала службы, но не была фанатичной верующей. Имела друзей и романтические отношения.
Мы учились в одном классе. У нас была своя компания. Настя была довольно веселой девушкой, даже когда у меня парня отбила. Все просто в шоке. Никто не замечал, что у нее были суицидальные настроения. У нее были очень набожные родители,
– делится Полина.
Что известно о самоубийстве
- 4 августа на территории римо-католического храма по улице Заводской в Запорожье нашли обгоревшее тело девушки;
- полиция установила, что девушка облила себя легковоспламеняющимся веществом и подожгла. Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения рядом;
- возбуждено уголовное дело по статье 115 УК с дополнительной квалификацией "самоубийство";
- продолжается досудебное расследование.