Тато служив у церкві, а мама співала в хорі: що відомо про дівчину, яка спалила себе у Запоріжжі
Напередодні самоспалення 24-річна Анастасія із Запоріжжя опублікувала дивний пост, схожий на передсмертну записку. У ньому вона заявила що рідні та знайомі знущалися над нею.
Для трагедії Анастасія обрала символічний час: 4 годину ранку 4 серпня. Напередодні дівчина опублікувала прощальний пост у соцмережі. У ньому вона зізналася, що страждала від токсичності навколишніх, повідомляє ТСН.
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Все життя пригнічували, принижували, ображали, навколо лише аб'юз, неглект, гостинг, віктімблейдинг, знецінення, токсичність і травми, –
писала Анастасія.
Прощальний пост Анастасії / Скриншот ТСН
Реакція друзів на трагедію
Друзі Анастасії шоковані новиною. Ніхто й не підозрював, що дівчина планувала накласти на себе руки. Однокласниця загиблої Поліна розповіла, що Настя була веселою, походила з набожної родини. Її тато служив у церкві, а мама співала в хорі. Анастасія іноді відвідувала служби, але не була фанатичною вірянкою. Мала друзів та романтичні стосунки.
Ми вчилися в одному класі. У нас була своя компанія. Настя була доволі веселою дівчиною, навіть колись в мене хлопця відбила. Всі просто в шоці. Ніхто не помічав, що у неї були суїцидальні настрої. У неї були дуже набожні батьки,
– ділиться Поліна.
Що відомо про самогубство
- 4 серпня на території римо-католицького храму по вулиці Заводській у Запоріжжі знайшли обгоріле тіло дівчини;
- поліція встановила, що дівчина облила себе легкозаймистою речовиною і підпалила. Про це свідчать записи з камер відеоспостереження поблизу;
- відкрито кримінальну справу за статтею 115 ККУ з додатковою кваліфікацією "самогубство";
- триває досудове розслідування.