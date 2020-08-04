Напередодні самоспалення 24-річна Анастасія із Запоріжжя опублікувала дивний пост, схожий на передсмертну записку. У ньому вона заявила що рідні та знайомі знущалися над нею.

Для трагедії Анастасія обрала символічний час: 4 годину ранку 4 серпня. Напередодні дівчина опублікувала прощальний пост у соцмережі. У ньому вона зізналася, що страждала від токсичності навколишніх, повідомляє ТСН.

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Все життя пригнічували, принижували, ображали, навколо лише аб'юз, неглект, гостинг, віктімблейдинг, знецінення, токсичність і травми, –

писала Анастасія.



Прощальний пост Анастасії / Скриншот ТСН

Реакція друзів на трагедію

Друзі Анастасії шоковані новиною. Ніхто й не підозрював, що дівчина планувала накласти на себе руки. Однокласниця загиблої Поліна розповіла, що Настя була веселою, походила з набожної родини. Її тато служив у церкві, а мама співала в хорі. Анастасія іноді відвідувала служби, але не була фанатичною вірянкою. Мала друзів та романтичні стосунки.

Ми вчилися в одному класі. У нас була своя компанія. Настя була доволі веселою дівчиною, навіть колись в мене хлопця відбила. Всі просто в шоці. Ніхто не помічав, що у неї були суїцидальні настрої. У неї були дуже набожні батьки,

– ділиться Поліна.

Що відомо про самогубство