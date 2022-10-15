Об этом для 24 канала рассказал начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов. Он отметил, что правоохранители проводят там стабилизационные мероприятия по поддержанию публичной безопасности и порядка.

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"К большому сожалению, россияне совершили там огромное количество военных преступлений. Они пытали, убивали людей. Поэтому для нас очень много работы. Мы проводим осмотры места событий с целью изъятия тел погибших", - сказал руководитель следственного управления.

Как работают правоохранители

По словам Болвинова, со времени деоккупации Харьковщины изъяли 552 тела погибших украинцев. Речь и о массовых захоронениях в Изюме. Однако очень много отдельных могил, где люди закапывали своих родных, убитых русскими.

Для работы стражей порядка на Харьковщине со всей Украины предоставили техническую методическую помощь. В частности, работает 10 передвижных криминалистических лабораторий. На их базе были сформированы рабочие группы, в которые включили: взрывотехников;

судебно-медицинских экспертов;

криминалистов;

следователей;

прокуроров;

СБУ.

"Этой большой группой отрабатываем каждый факт преступления россиян. Мы едем после местных сообщений, осматриваем, тщательно собираем доказательства, изымаем ДНК, следы пальцев, каждый факт расследуем отдельно как факт убийства", - рассказал Болвинов.

Держали людей в яме

Правоохранитель сообщил, что уже есть новая информация об отрабатываемых убийствах. Главная цель – собрать доказательную базу и расследовать каждый факт, чтобы привлечь убийц к уголовной ответственности.

"Например, в Боровском районе, на территории базы отдыха "Свет шахтера", дислоцировались российские военные. Там вырыли яму, закрыли ее металлическими прутьями, где содержали и пытали гражданских. Когда мы туда приехали, то увидели в яме 2 тела людей", – сказал руководитель следственного управления.

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По его словам, людей замучили и убили. Мужчины были пристегнуты друг к другу наручниками. При осмотре тел обнаружили шаровые отверстия.

"Когда мы работали там, то к нам обратилась бабушка и сообщила о сокрытии внука, которого тоже замучили. Мы поехали туда, изъяли тело. Действительно, тело было без пальца, были многочисленные колото-резаные раны паха и шаровые ранения спины. Мы насчитали 8 ", – добавил Болвинов.

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Другие преступления российских убийц

Недавно нашли тело и в поселке Купянск Узловой. Правоохранителям направили информацию, что российский военный 21 сентября зашел в дом, стрелял сначала в подъезде, затем с автоматом ворвался в квартиру, где убил гражданского. Его похоронили люди. В настоящее время следователи изымают тело.

Есть расстрелянная и сожженная колонна эвакуированных гражданских людей. Там погибли 25 человек, в том числе 13 детей. Два дня назад во время осмотра установили тело женщины, которая была ранена уходящей от этой колонны, пытаясь выжить, – рассказал Болвинов.

Кроме этого, 13 октября следователи осмотрели кладбище в поселке Казачья Лопань и нашли захоронение, где находились 2 военных ВСУ. Это были танкисты, замученные оккупантами.

"Понимаем, что это стандартная преступная процедура российской армии. Чтобы наказать всех, максимально качественно проводим следственные действия. Разработали телеграмм-канал для людей, находившихся на оккупированной территории. Мы обращаемся к людям, чтобы они давали показания, фото и видео. Это можно делать анонимно", – добавил Болвинов.