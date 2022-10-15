Про це для 24 каналу розповів начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов. Він зазначив, що правоохоронці проводять там стабілізаційні заходи для підтримання публічної безпеки та порядку.

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"На превеликий жаль, росіяни вчинили там величезну кількість воєнних злочинів. Вони катували, вбивали людей. Тому для нас є дуже багато роботи. Ми проводимо огляди місця подій з метою вилучення тіл людей, які загинули", – сказав керівник слідчого управління.

Як працюють правоохоронці

За словами Болвінова, з часу деокупації Харківщини вилучили 552 тіла загиблих українців. Мовиться і про масові поховання в Ізюмі. Однак дуже багато окремих могил, де люди закопували своїх рідних, яких вбили росіяни.

Для роботи правоохоронців на Харківщині з усієї України надали технічну методичну допомогу. Зокрема, працюють 10 пересувних криміналістичних лабораторій. На їхній базі сформували робочі групи, до яких включили: вибухотехніків;

судово-медичних експертів;

криміналістів;

слідчих;

прокурорів;

СБУ.

"Цією великою групою відпрацьовуємо кожен факт злочину росіян. Ми їдемо після повідомлень місцевих, оглядаємо, ретельно збираємо докази, вилучаємо ДНК, сліди пальців, кожен факт розслідуємо окремо як факт вбивства", – розповів Болвінов.

Тримали людей у ямі

Правоохоронець повідомив, що вже є нова інформація про вбивства, яку відпрацьовують. Головна мета – зібрати доказову базу і розслідувати кожен факт, щоб притягти вбивць до кримінальної відповідальності.

"Наприклад, в Борівському районі, на території бази відпочинку "Світло шахтаря", дислокувалися російські військові. Там викопали яму, закрили її металевими прутами, де утримували й катували цивільних. Коли ми туди приїхали, то побачили в ямі 2 тіла людей", – сказав керівник слідчого управління.

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За його словами, людей закатували й вбили. Чоловіки були пристебнуті один до одного кайданками. Під час огляду тіл знайшли кульові отвори.

"Коли ми працювали там, то до нас звернулася бабуся й повідомила про заховання онука, якого теж закатували. Ми поїхали туди, вилучили тіло. Дійсно, тіло було без пальця, були численні колото-різані рани паху та кульові поранення спини. Ми нарахували 8", – додав Болвінов.

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Інші злочини російських вбивць

Нещодавно знайшли тіло й у селищі Куп'янськ Вузловий. Правоохоронцям надіслали інформацію, що російський військовий 21 вересня зайшов до будинку, стріляв спочатку в під'їзді, потім з автоматом вдерся у квартиру, де вбив цивільного. Його похоронили люди. Наразі слідчі вилучають тіло.

Є розстріляна та спалена колона цивільних людей, які евакуювалися. Там загинули 25 людей, серед них 13 дітей. Два дні тому під час огляду встановили тіло жінки, яка була поранена йшла від цієї колони, намагаючись вижити, – розповів Болвінов.

Крім цього, 13 жовтня слідчі оглянули кладовище в селищі Козача Лопань і знайшли поховання, де були 2 військових ЗСУ. Це були танкісти, яких закатували окупанти.

"Розуміємо, що це стандартна злочинна процедура російської армії. Щоб покарати всіх, максимально якісно проводимо слідчі дії. Розробили телеграм-канал для людей, які перебували на окупованій території. Ми звертаємось до людей, щоб вони надавали свідчення, фото та відео. Це можна робити анонімно", – додав Болвінов.