Что будет на оккупированном Донбассе после убийства Захарченко: Тука дал прогроз

После убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированной Донетчине начнутся внутренние разборки. Однако народного восстания или объединения с оккупированной Луганщиной, как прогнозируют в росСМИ, не будет.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает "Обозреватель".

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Какие внутренние разборки я допускаю, особенно за распределение финансовых потоков. Относительно вероятного объединения "республик", такие идеи уже были, но идеи идеями, а жизнь вносит свои коррективы. Когда появились соответствующие таможни между "ЛНР" и "ДНР", то это яркий ответ на все призывы к объединению,

– отметил Тука.

Он отметил, что такое объединение не выгодно и самой России, ведь две так называемые "республики" дают им больше поля для маневров на переговорах.

"На любом уровне есть два субъекты, с которыми и ведутся переговоры, и этим можно очень удачно манипулировать. Например, Луганск на какие-то условия соглашается, а Донецк нет, и наоборот, этим можно играть. А если будет создан единый центр, то это сузит круг для маневров. Я не думаю, что Россия на это согласится", – отметил чиновник.

Кроме того, по мнению Туки, на оккупированных территориях все будет происходить по тому сценарию, который будет разработан в Москве.

"Никаких народных восстаний и близко не будет", – сказал Тука.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии стало известно и о смерти его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который тогда находился вместе с Захарченко.



Впоследствии в силовых структурах оккупационной администрации Донецка заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в организации взрыва.