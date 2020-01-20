Давайте называть памятники и улицы в честь людей, чьи имена не создают конфликт, – Зеленский

У Украины – сложная история, в разных частях странах – разные герои. Чтобы украинцы сейчас могли совместно жить в единой стране, нужно построить общую историю, а значит – найти тех героев, которые не вызывали бы в обществе споров ни сейчас, ни в будущем.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский говорил в интервью изданию Tge Times of Israel, опубликованном в воскресенье, 19 января.

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Журналисты спросили у украинского президента: "Именование улиц украинскими националистическими героями – вещь довольно противоречивая. Что вы думаете по этому поводу?"

" Это очень сложный и чувствительный вопрос. Это вопрос о том, как люди с разной историей, с разным отношением, могут совместно жить на практике" , – ответил глава украинского государства.

И добавил: "Есть герои, которых уважают на Западе и в Центре Украины. Есть и другие украинцы, которые имеют своих героев и думают иначе. И я понимаю разные чувства. Поэтому я неоднократно очень четко говорил: если уж мы так усложнили историю, давайте построим историю общую".

Найдем тех людей, чьи имена не вызывают споров в нашем настоящем и нашем будущем. Давайте н азывать памятники и улицы в честь тех людей, имена которых не провоцируют конфликт,

– пояснил свою точку зрения Владимир Зеленский.

"У нас есть наши современные герои – люди, которые сделали историю, ученые, люди в космосе, великие спортсмены, много писателей... Люди, которых уважают во всех уголках Украины. Давайте держать этот вопрос как можно дальше от политики ", – подытожил президент.

Почему израильские журналисты подняли вопрос о "именования улиц националистическими героями"? Дело в том, что в начале января 2020 разгорелся скандал после празднования в Украине дня рождения Степана Бандеры.



Послы Израиля и Польши возмутились тем, что в Украине чествуют память "нацистских коллаборационистов" (речь шла об Андрее Мельнике и Степане Бандере, лидерах ОУН), а также "ксенофобского, антисемитского и антипольского" писателя Юрия Липы.



В МИД Украины ответили, что Украина осуждает нетерпимость и антисемитизм, а дискуссии по поводу чествования чьей-либо памяти должны вестись на уровне историков и экспертов, а не политиков.