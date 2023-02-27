Об этом рассказали в Офисе генпрокурора. Он отметил, что он массово расстреливал людей 20 февраля 2014 года.

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"Расследованием установлено, что 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве милиционеры роты спецназначения "Беркут" под руководством командира и вместе с ним применили к участникам акций протеста оружие, снаряженное боевыми припасами", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Что известно о деле беркутовца

Непосредственно из-за действий командира беркутовцев погибли 48 участников акций протеста. Огнестрельные ранения получили 90 человек. После этого командующий силовиками приказал спрятать орудия преступлений. Однако при расследовании часть оружия была обнаружена и идентифицирована.

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Командиру беркутовцев инкриминируют препятствование проведению мирных акций, превышение служебных полномочий, террористический акт, нанесение тяжких телесных повреждений, умышленные убийства, оконченные покушения на умышленное убийство участников акций протеста. Кроме этого, силовик причастен к похищению табельного огнестрельного оружия.

Обвинительный акт направили в суд для рассмотрения по специальной заочной процедуре в связи с укрывательством обвиняемого на территории страны-агрессора и приобретения ее гражданства, – отметили в Офисе генпрокурора.

Добавили, что беркутовцу заочно избрали меру пресечения – содержание под стражей.

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