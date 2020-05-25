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Дело убийства Гандзюк: Левин останется под стражей до июля

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Левін залишиться під вартою до липня
Левін залишиться під вартою до липня / Слово і діло

Печерский суд оставил подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина под стражей до июля.

Заседание суда состоялось только при участии сторон из-за карантинных ограничений. Об этом сообщил прокурор по делу Андрей Сенюк и адвокат Левина Игорь Мокин, передает hromadske.

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Прокурор просил суд оставить Левина под стражей в изоляторе временного содержания СБУ. Ведь так риск побега или давления на свидетелей будет минимальным.

В то же время адвокаты Левина сказали, что эти риски не обоснованы. Защита просила избрать меру пресечения с возможностью внесения залога.

Суд рассмотрел обе стороны и оставил Левина под стражей до июля без возможности внесения залога.

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Кто такой Алексей Левин и в чем его обвиняют

  • Алексей Левин долгое время находился в международном розыске, однако 24 января его задержали в Болгарии. Несмотря на то, что подозреваемый изменил внешность, его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. В марте Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.
  • 27 апреля Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника депутата облсовета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.
  • Однако активисты раскритиковали завершение досудебного расследования по делу о нападении на Гандзюк, заявив, что до конца расследования еще три месяца, а "ГПУ поддержала требования адвокатов Мангера".

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Автор: Северин Трач
Теги: Новости Украины Судьи Активисты Дело Екатерины Гандзюк Криминал Убийство Расследования
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