Справа вбивства Гандзюк: Левін залишиться під вартою до липня

Печерський суд залишив підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна під вартою до липня.

Засідання суду відбулося лише за участі сторін через карантинні обмеження. Про це повідомив прокурор у справі Андрій Сенюк та адвокат Левіна Ігор Мокін, передає hromadske.

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Прокурор просив суд залишити Левіна під вартою в ізоляторі тимчасового утримання СБУ. Адже так ризик втечі чи тиску на свідків буде мінімальний.

Водночас адвокати Левіна сказали, що ці ризики не обґрунтовані. Захист просив обрати запобіжний захід можливістю внесення застави.

Суд розглянув обидві сторони і залишив Левіна під вартою до липня без можливості внесення застави.

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Хто такий Олексій Левін та у чому його звинувачують

Олексій Левін тривалий час перебував у міжнародному розшуку, однак 24 січня його таки затримали у Болгарії. Попри те, що підозрюваний змінив зовнішність, його вдалося ідентифікувати за відбитками пальців. У березні Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

27 квітня Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника депутата облради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк.

Однак активісти розкритикували завершення досудового розслідування у справі про напад на Гандзюк, заявивши, що до кінця розслідування ще три місяці, а "ГПУ підтримала вимоги адвокатів Мангера".

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