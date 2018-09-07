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Дело Анатолия Жука: полиция раскрыла главные подробности и имя убийцы экс-депутата

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Анатолия Жука убила его жена
Анатолия Жука убила его жена / Фото из открытых источников

Полиция совместно с прокуратурой раскрыла резонансное убийство бывшего депутата Сумского городского совета Анатолия Жука. 7 сентября 31-летней супруге погибшего объявлено о подозрении. Правоохранители готовят документы для объявления подозреваемого в международный розыск и экстрадиции.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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Следователи установили, что жена Анатолия Жука, Анна, тщательно спланировала убийство своего мужа. Именно она сначала устроила в доме пожар, который экс-депутат самостоятельно погасил, а потом застрелила его, когда он спал во дворе.

Между супругами Жук были непростые отношения, женщина неоднократно рассказывала близким людям, что муж применяет к ней физическую силу, некоторое время она проживала отдельно от потерпевшего. При этом, развестись с мужем она не могла, поскольку он угрожал забрать у нее ребенка,
– говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в день убийства Анна Жук отправила свою 10-летнюю дочь на такси к своей матери. Женщина подожгла комнату в доме, где отдыхал Анатолий, а сама, чтобы обеспечить себе алиби, поехала с водителем, с которым имела близкие отношения, платить за коммунальные услуги в центр города. Хотя до этого она систематически оплачивала счета через Интернет.

Анатолій Жук вбивство Суми
Анатолий Жук с женой Анной и дочкой Алисой

Анатолий Жук, проснувшись, самостоятельно потушил пожар, позвонил жене, и она вернулась домой. После того, как испорченные пожаром вещи вынесли из дома, Анатолий лег отдохнуть во дворе, а водитель поехал на автозаправку.

На неудачной попытке Анна не остановилась. Воспользовавшись тем, что мужчина уснул, женщина взяла его пистолет марки СZ-75, который незаконно хранился у них дома, и трижды выстрелила в спящего Анатолия.

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"Согласно выводам экспертиз, на руке, верхней части джинс и блузке женщины, в которые она, согласно собранным доказательствам была одета во время совершения преступления, обнаружены следы продуктов выстрела. Причиной пожара в комнате был поджог", – добавляют следователи.

После убийства 8 августа 2018 года женщина вместе с ребенком и водителем пересекли государственную границу и нелегально выехала в РФ без намерений возвращаться в страну.

Напомним, экс-депутата городского совета Сум Анатолия Жука застрелили во дворе собственного дома вечером 2 августа. Тело обнаружил его отец, который пришел к сыну в гости.

Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Сумы Убийство Анатолия Жука
Источник: 24 канал
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