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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Жена убитого экс-депутата Анатолия Жука из Сум сбежала в Россию

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Семья убитого экс-депутата Анатолия Жука из Сум
Семья убитого экс-депутата Анатолия Жука из Сум / Фото из соцсетей

Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что без вести пропавшие вдова и дочь, а также водитель убитого 2 августа бывшего руководителя Сумского горсовета Анатолия Жука сейчас находятся в России.

Об этом Аброськин сообщил на своей странице в Facebook.

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"Сегодня мы получили достоверную информацию о том, что разыскиваемые безвести пропавшие вдова и дочь, а также водитель убитого 2 августа 2018 года бывшего руководителя Сумского отделения Либерально-демократической партии Анатолия Жука... находятся в РФ. По нашим данным женщина была задержана пограничникам РФ во время незаконного пересечения границы в районе Елизоветовки Глушковского района Курской области", – говорится в сообщении заместителя главы Нацполиции.

Не понятно при каких обстоятельствах, но безутешная вдова и бывший водитель запросили в РФ политического убежища. Жена пострадавшего, которая во время убийства находилась рядом с ним, сразу после убийства мужа отказывалась сотрудничать с полицией, ссылаясь на свое больное состояние. Ее адвокат обвинял полицейских в "безсердечности" и непонимании здоровья женщины, однако такое "плохое самоощущение" не помешало ей ночью перейти границу,
– отметил Аброськин.

Напомним, Вячеслав Аброськин накануне сообщал, что к убийству бывшего депутата Сумского горсовета Анатолия Жука может быть причастна его жена.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости России Полиция Сумы Убийство Анатолия Жука
Источник: 24 канал
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