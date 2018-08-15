В убийстве экс-депутата Жука в Сумах заподозрили его жену

Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что к убийству бывшего депутата Сумского горсовета Анатолия Жука может быть причастна его жена.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в Facebook.

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Отметим, что 9 августа пропала без вести семья убитого Жука. Сейчас жену разыскивает полиция.

Аброськин заверил, что в настоящее время полиция рассматривает несколько версий этого преступления. В частности, следователи рассматривают версию заказного убийства из-за общественной деятельности погибшего.

Также одна из версий – к убийству экс-депутата может быть причастна его жена. После первого допроса она исчезла, ее местонахождение неизвестно. Также пропала ее дочь и водитель. Сейчас мы проводим активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения этих людей,

– рассказал он.

Напомним, экс-депутата городского совета Сум Анатолия Жука застрелили во дворе собственного дома вечером 2 августа. Тело обнаружил его отец, который пришел к сыну в гости.



Накануне сообщалось, что начальник управления Службы безопасности Украины в Сумской области Владислав Косинский может быть причастен к организации убийства экс-депутата городского совета Сум Анатолия Жука.