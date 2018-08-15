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У вбивстві екс-депутата Жука в Сумах запідозрили його дружину

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Сім'я вбитого Анатолія Жука
Сім'я вбитого Анатолія Жука / Facebook

Заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що до вбивства колишнього депутата Сумської міськради Анатолія Жука може бути причетна його дружина.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції України у Facebook.

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Зазначимо, що 9 серпня зникла безвісти сім'я вбитого Жука. Наразі дружину розшукує поліція.

Аброськін запевнив, що наразі поліція розглядає кілька версій цього злочину. Зокрема, слідчі також розглядають версію замовного вбивства через громадську діяльність загиблого.

Також одна з версій – до вбивства екс-депутата може бути причетна його дружина. Після першого допиту вона зникла, її місцеперебування невідоме. Також зникла її дочка і водій. Зараз ми проводимо активні оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження цих людей,
– розповів він.

Нагадаємо, екс-депутата міської ради Сум Анатолія Жука застрелили у подвір'ї власного будинку увечері 2 серпня. Тіло виявив його батько, який прийшов до сина в гості. 
Напередодні повідомлялося, що начальник управління Служби безпеки України в Сумській області Владислав Косинський може бути причетний до організації вбивства екс-депутата міської ради Сум Анатолія Жука.

Теги: Поліція Кримінальні новини Новини України Суми Вбивство Анатолія Жука
Джерело: 24 канал
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